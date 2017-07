Economie woensdag, 19 juli 2017

NVWA laat overtredingen fout hout lopen

Amsterdam - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft ten onrechte niet opgetreden tegen Nederlandse houthandelaren die hun zaakjes bij de import van hout niet op orde hadden. De toezichthouder blijkt bij elke eerste overtreding te volstaan met een waarschuwing. Dat botst met de afschrikwekkende werking die van de onderliggende Europese houtwet moet uitgaan om illegale houtkap tegen te gaan. De NVWA moet binnen zes weken in hoger beroep of hun werk opnieuw doen bij elf houthandelaren.

Dat oordeelt de rechtbank Amsterdam. Uit het vonnis van de zaak die Greenpeace Nederland had aangespannen tegen de verantwoordelijk staatssecretaris Martijn van Dam blijkt dat de NVWA elke eerste overtreding als ‘gering’ afdoet en het dan bij een schriftelijke waarschuwing laat. Dat vindt de rechtbank niet redelijk. Daarnaast is het opmerkelijk dat voor alle overtredingen een herstelperiode van zes maanden geldt en is het de rechter niet duidelijk óf en hoe de NVWA daarna überhaupt nog optreedt bij blijvende misstanden.

Greenpeace spande de rechtszaak aan naar aanleiding van haar rapport Amazon’s Silent Crisis van eind 2014. Daaruit bleek hoe illegaal gekapt hout in het Braziliaanse Amazonegebied wordt ‘witgewassen’ en daarna wereldwijd verspreid. Elf Nederlandse houthandelaren deden zaken met in het rapport genoemde bedrijven, waaronder Nailtra in Grou. De Friese houthandel was niet zorgvuldig genoeg in de toetsing van het hout vooraf. Dat is een van de vereisten voor houtimporteurs.

,,De NVWA heeft destijds opmerkingen gemaakt. We meenden met ons stelsel van zorgvuldigheidseisen de zaken dichtgetimmerd te hebben, maar Greenpeace kwam erachter dat de risico’s op import van illegaal hout groter waren dan we hier in Europa allemaal dachten”, zegt Martijn Bijl, mede-eigenaar van Nailtra. ,,We hebben sinds die tijd dingen drastische veranderd. Zo laten we controles uitvoeren in het bos, een onafhankelijk bedrijf doet exclusief dat onderzoek voor ons. En we hebben de afgelopen jaren wel meer dan vijfhonderd kuub hout geannuleerd omdat de afkomst niet zeker was.”

Greenpeace is verheugd met het oordeel van de rechter. ,,De NVWA moet zijn werk opnieuw doen met de uitspraak in de hand. Een waarschuwing is niet voldoende en het gaat hier dus niet om geringe vergrijpen”, zegt Nora van der Hoeven van Greenpeace. ,,Hiervan moet ook een signaal uitgaan naar de markt dat import van illegaal hout hard wordt gestraft. Als ze dus niet zeker weten dat het hout niet illegaal is, moeten ze het niet importeren.”

Van der Hoeven hoopt dat deze uitspraak zelfs in andere EU-lidstaten doordringt. Daar is het toezicht veelal nog minder op orde. Dat stelt ook Bijl van Nailtra. ,,Voor iedereen in Europa hoort dezelfde wet te gelden. Wij krijgen in Brazilië echter te horen: jullie Nederlanders eisen altijd van alles, maar je collega’s in andere Europese landen vragen helemaal niets.”

Reacties: