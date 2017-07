Regio dinsdag, 18 juli 2017

Surhuisterveen week lang in de ban van het wielrennen Surhuisterveen - Dat de profronde al niet meer ophoudt bij de traditionele rondjes om de kerk in Surhuisterveen is alom bekend. Denk bijvoorbeeld aan de Pieter Weening Classic die al enkele jaren op de zaterdag voor de Profronde van Surhuisterveen wordt verreden. Maar de organisatie van de ronde gaat verder: voortaan is het de Feanster Wielerweek. Zeven dagen lang staat het dorp in het teken van de fiets. Van de Kidsday morgen tot en met de Profronde zelf, volgende week dinsdag. ,,De Pieter Weening Classic alleen al trekt jaarlijks 2500 deelnemers”, vertelt Henk Everts, een van de mannen achter de wieleractiviteiten in het dorp. ,,Maar met alle nieuwe activiteiten willen we extra benadrukken dat Surhuisterveen hét wielerdorp van Noord-Nederland is.” Everts kan amper wachten tot het morgen losbarst. ,,De wens om de activiteiten uit te breiden, leefde al jaren bij ons. En nu we het doen, organiseren we eigenlijk een heel nieuwe feestweek in Surhuisterveen. Er is voor iedereen wat te doen, waarbij het wielrennen een soort kapstok is waaraan alles wordt opgehangen.” Een dikke bandenrace, een clinic elektrisch fietsen, de Open Feanster Wielerquiz: elke dag weer zijn er nieuwe activiteiten in het dorp, vertelt Everts trots. Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 18 juli.

