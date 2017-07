Regio dinsdag, 18 juli 2017

Nu dan echt laatste dagen van Mids de Marren Gaastmeer - Moeders bij het hek en spelende kinderen op het schoolplein. Het is nu nog een bekend tafereel in Gaastmeer, maar daarin komt spoedig verandering. ,,Wat sil it hjir aanst stil wurde", verzucht Jet Zeilstra. ,,Ferline wike tongersdei wie it ek al sa rêstich doe’t de bern in dei op de skoalle yn Aldegea meirûnen”, antwoordt Tineke van Netten. Beide moeders hebben hebben inmiddels berusting gevonden in de gedachte dat de cbs Mids de Marren deze week definitief de deuren sluit. ,,It fielt ergens noch wol wrang”, zegt Zeilstra. Twee jaar terug nam ze nog met een goed gevoel afscheid van de medezeggenschapsraad. De school had een paar roerige jaren achter de rug nadat koepelorganisatie Palludara in 2012 had bepaald dat er niet meer dan twee leerjaren in één klas mochten zitten. Dit was te duur voor een school met zo’n 23 leerlingen. Maar de geschillencommissie stelde Mids de Marren uiteindelijk wel in het gelijk. ,,De skoalle mocht bliuwe, dat dit wie in moai momint om mei de mr op te hâlden.” Toen vorig jaar een paar gezinnen er voor kozen om hun kinderen in een ander dorp naar school te brengen, zakte het aantal onder de wettelijk toegestane norm van 23 en moest de school uiteindelijk alsnog sluiten. Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 18 juli.

