Regio dinsdag, 18 juli 2017

Krimp slaat hard toe in Noordoost-Fryslân

Buitenpost - De gemeenten in Noordoost-Fryslân gaan woningbouwplannen schrappen en aanpassen. Een analyse van de woningmarkt per dorp laat onverbiddelijk zien dat de meeste dorpen in de regio na 2025 sterk gaan krimpen. Alleen grotere kernen met goede voorzieningen en verbindingen kunnen nog een bescheiden groei verwachten.

De cijfers werden gisteren gepresenteerd in het Kennis- en Innovatiehuis in Buitenpost. Voor het eerst is per dorp een inschatting gemaakt van de krimp. Met het rapport wil wethouder Roelof Bos van Dantumadiel, bestuurlijk de trekker van dit project, in het najaar met de dorpen praten over hoe zij hun gemeenschap leefbaar willen houden. ,,Guon tinke noch altyd dat bouwe, bouwe, bouwe de oplossing is. Dan sizze se: ús is fyftjin kavels beloofd, dus kom mar op. Hooplik komt der no in bewustwęzen dat dit net kin.”

Bouwen kan alleen als het iets toevoegt en er directe vraag is, zoals in Broeksterwâld waar de woningcorporatie jaren terug al huizen sloopte. Op dat terrein laat de gemeente nu acht nieuwe levensloopbestendige huizen bouwen. ,,Sokke wenten binne der no net. Dęr is ferlet fan.”

Het rapport laat zien dat de krimp in het noorden van Dongeradeel al gaande is. De onderzoekers verwachten daar tot 2025 een krimp van 3 procent. Daarna gaat het nog harder en wordt een krimp tot 7 procent voor kleine dorpen als Wierum en Paesens-Moddergat verwacht.

Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 18 juli.

Reacties: