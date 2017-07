Regio maandag, 17 juli 2017

Oefenruimte van Opmaat in de as gelegd

Berltsum - De muziekschool in Berltsum is zaterdagmiddag volledig in de as gelegd. In het gebouw repeteerde muziekvereniging Opmaat. Vrijwel alle instrumenten die in het gebouw lagen opgeslagen, zijn verloren gegaan. Ook andere waardevolle spullen, zoals prijzen, vaandels en muziekstukken gingen verloren.

Voorzitter Jaap Akkerman van Opmaat kreeg na de brand tientallen telefoontjes. Niet alleen van de eigen leden, maar ook van andere muziekverenigingen en leveranciers van muziekinstrumenten. ,,Sy wolle alles dwaan om ús út it slop te lűken. Is it hertferwaarmjend.” Vooral de slagwerkers zijn zwaar getroffen, zegt Akkerman. De leden van de fanfare komen er wat beter vanaf, omdat zij hun instrumenten meestal mee naar huis nemen.

Meer hierover in het Friesch Dagblad van maandag 17 juli.

Reacties: