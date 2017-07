Regio maandag, 17 juli 2017

Loterijwoning wel gokje van 98 euro waard Oudebildtzijl - ,,Oh leuk. Wat een knusse woonkamer.” Femke Guldemond ziet zichzelf al wonen aan De Kolk 12 in Oudebildtzijl. Samen met haar moeder Pia Russchen bekijkt ze het huis waarvoor ze voor 98 euro een lot heeft gekocht. ,,Kijk dat is leuk", wijst ze naar de balken van het plafond in de slaapkamer. ,,We zijn al een keer langsgereden”, zegt haar moeder. ,,Maar nu we de kans hebben om het van binnen te bekijken laten we dat niet lopen”" Guldemond wil er met haar vriend wonen. ,,Oh kijk ma, dat is een mooie ruimte voor een babykamer”, zegt Guldemond over een ruimte. ,,Wat vertel je me nou, weet ik soms iets niet?”, reageert haar moeder quasi geschrokken. De 25-jarige Guldemond is een van de ongeveer vijftig kijkers zaterdag bij de openhuisdag die Anne en Tjeerd Polstra hebben georganiseerd voor belangstellenden voor het huis dat inmiddels in heel Nederland bekend is. ,, Hart van Nederland is in mei langs geweest en komt misschien vandaag ook”, zegt Anne Polstra. De broers verloten het huis, dat van Tjeerd is, om van de opbrengst voetbalclub Ouwe Syl aan een kunstgrasveld te helpen en de sportaccommodatie op te knappen. Het huis is getaxeerd op twee ton. Met de bijkomende kosten moet de loterij minimaal 570.000 euro opbrengen omdat volgens de Loterijwet minimaal de helft van de opbrengst naar een goed doel moet gaan. De broers hopen 7908 loten van 98 euro per stuk te verkopen zodat naast de twee ton voor de eigenaar en aftrek van de kosten, ruim een half miljoen overblijft. Meer hierover in het Friesch Dagblad van maandag 17 juli.

