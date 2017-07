Regio maandag, 17 juli 2017

Dit jaar minder Friese basisscholen dicht Leeuwarden - Er sluiten aan het eind van dit schooljaar in Fryslân veel minder basisscholen dan in de afgelopen jaren. Zes basisscholen beginnen vandaag aan de allerlaatste week dat ze open zijn. Vorig jaar gingen nog zestien scholen dicht. Ook in 2015 sloten zestien scholen de deuren. In 2014 waren het er twaalf, in 2013 acht. Of er sprake is van een trendbreuk kan nog niet worden gezegd. De belangrijkste oorzaak van de schoolsluitingen is de bevolkingskrimp. Die gaat de komende jaren door. Na de zomer zijn er, voor zover nu bekend, nog 407 basisscholen over in Fryslân. Zes jaar geleden waren dat er nog 475. De afgelopen jaren daalde het aantal leerlingen op Friese basisscholen fors, tot minder dan zestigduizend. De zes dorpen waar deze zomer een basisschool sluit, zijn Lollum, Gaastmeer, Arum, Jubbega, Koudum en Sexbierum. Ook in Rijs gaat de school dicht. De Witakker, een school voor speciaal onderwijs, telt echter niet mee voor de statistieken. Meer hierover in het Friesch Dagblad van maandag 17 juli.

