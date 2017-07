Regio vrijdag, 14 juli 2017

Franeker binnenwater open voor pleziervaart Franeker - In Franeker werd gisteren de afronding van het miljoenenproject Franeker Waddenpoort gevierd. Waar schepen eerst om de stad heen moesten varen, kunnen ze nu ook de wateren in Franeker aandoen. Wethouder Joop Bekkema van de gemeente Franekeradeel noemde het ,,het hoogtepunt” uit zijn politieke loopbaan: het project Franeker Waddenpoort dat al met al twintig miljoen euro heeft gekost. ,,Dit is een uitzonderlijk groot project voor zo’n kleine gemeente als Franekeradeel.” Bekkema hecht naar eigen zeggen veel waarde aan het historisch erfgoed van Franeker. ,,Op mijn kantoor hangt een vooroorlogse foto van de binnenstad. Daarop was onder andere de Oosterpoortsbrug te zien, die later vervangen werd door een dam.” De wethouder had graag gezien dat de dam opengebroken werd en vervangen door een brug, zodat het binnenwater van de stad beter toegankelijk zou worden. ,,Ruim zeven jaar terug maakten we hier al plannen voor onder de naam Waterfront. Velen stonden hier echter sceptisch tegenover vanwege de hoge kosten.” Veel meer hierover in het Friesch Dagblad van 15 juli

