Regio zaterdag, 15 juli 2017

Lotenverkoop huis vv Ouwe Syl loopt goed Oudebildtzijl - Het gaat goed met de bijzondere lotingsactie van voetbalvereniging Ouwe Syl, vindt bedenker Anne Polstra: al meer dan 1330 loten zijn er verkocht. De potentiële opbrengst van de loting bedraagt nuruim 130.000 euro. Om uit te kunnen en de actie door te laten gaan, moeten er op 11 november van de 7908 loten minstens 5700 zijn verkocht. Begin mei startte de actie, waarbij mensen met een lot van 98 euro kans maken op een huis in Oudebiltdzijl ter waarde van 200.000 euro. Het huis stond voor de actie ongeveer een half jaar te koop en is van Tjeerd Polstra, de broer van Anne, die het huis gedurende ruim tien maanden uit de verkoop heeft gehaald. Anne Polstra: ,,We zien dat het gemiddeld aantal loten dat we verkopen alleen maar toeneemt. We hebben dus goede hoop dat we de 5700 gaan halen. De tijdsdruk zal daarbij straks ook helpen. Ik hoor veel mensen zeggen: 'O ja, ik moet ook nog zo’n lot kopen.’ Mensen hebben nu nog vier maanden, maar vlak voor 11 november zal het vast snel gaan met de laatste loten.” De belangstelling komt uit heel Nederland. ,,De meest recente kopers komen uit Breda, Ede, Sint Annaparochie, Franeker, Oudebildtzijl, Schagen en Amsterdam”, leest Polstra voor van de verkooplijst. ,,Het is spijtig dat we alleen in Nederland mogen verkopen, want ook uit het buitenland ontvangen we aanvragen." Als de club inderdaad 5700 loten verkoopt, verdient vv Ouwe Syl zo’n 280.000 euro aan de actie. Er is al sprake van voorzichtige euforie bij Polstra. ,,Het zou toch geweldig zijn als het echt gaat lukken. Moet je eens voorstellen wat dat voor ons dorp zou betekenen. We kunnen dan een prachtige sportfaciliteit neerzetten waar de komende generaties profijt van hebben. Dat zou een mooie impuls zijn voor onze krimpregio.” Voor wie eerst even het huis wil bekijken alvorens 98 euro aan een lot te besteden, is er goed nieuws: vandaag is er open huis. Van tien uur ’s ochtends tot drie uur ’s middags is het huis aan de Kolk te bezichtigen.

