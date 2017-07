Regio zaterdag, 15 juli 2017

Rokken als symbool van de veilige moedertaal Leeuwarden - Het taalpaviljoen dat volgend jaar in de Prinsentuin in Leeuwarden wordt geopend in het kader van Lân fan Taal, onderdeel van LF2018, krijgt de vorm van twee vrouwen met een rok. De dames staan symbool voor de moeders die hun taal overdragen op hun kinderen. ,,Vrouwen spelen een belangrijke rol bij de overdracht van talen", vertelt mede-ontwerper Pieter Stellingwerf van BUOG Theaterproducties. ,,De taalontwikkeling begint al wanneer baby’s nog in de baarmoeder zitten.” In het taalpaviljoen worden tussen 30 maart en 29 oktober 2018 voorstellingen gehouden die te maken hebben met minderheidstalen. ,,It giet dan oer lytse talen yn Fryslân, sa as it Hylpersk, mar ek oer lytse talen út oare parten fan de wrâld”, vertelt Mirjam Vellinga van de Afűk. ,,Dęrneist komme ek de talen fan immigranten dy’t yn Ljouwert wenje oan bod.” De Afűk verzorgt de inrichting en de programmering van het taalpaviljoen. ,,It paviljoen krijt ek in horekafunksje en is elke dei iepen. Dęrneist kin it omboud wurde ta teater węrby der plak is foar sâ’n twahűnderd minsken.” De voorstellingen worden gegeven door artiesten uit gebieden waar een minderheidstaal wordt gesproken, zoals Baskenland. De horecavoorziening wordt straks gerund door mensen met een auditieve beperking. ,,Dit dwingt bezoekers ertoe om andere communicatiemethodes te zoeken. Het hele paviljoen staat in het teken van communicatie”, aldus Stellingwerf. In het paviljoen worden plaatjes uitgereikt waarop bezoekers hun mooiste woord kunnen schrijven. Deze plaatjes worden uiteindelijk tegen de buitenkant van de rok gespijkerd. Het paviljoen wordt van duurzame materialen gebouwd en wordt zoveel mogelijk uit hout opgetrokken. Stellingwerf: ,,Het moet wel bestand zijn tegen alle weertypes.” Na oktober wordt het paviljoen weer uit de Prinsentuin verwijderd. ,,We zijn nu alvast op zoek naar een plek waar het dan opnieuw kan worden opgebouwd. Wellicht alleen als koepel zonder de twee vrouwen." Bij de bouw wordt samengewerkt met leerlingen van ROC Friese Poort. ,,Zij maken bijvoorbeeld het ontwerp voor de deuren en helpen bij de bouw van het paviljoen.” De rok van de vrouwen staat voor de veiligheid van de moedertaal. ,,Een moedertaal staat dichtbij en dringt door tot de ziel. Het heeft iets vertrouwds. Bezoekers kunnen dat vertrouwde gevoel hier vinden, net zoals een kind zich veilig waant achter de rok van zijn moeder." De twee vrouwen symboliseren daarbij de tweetaligheid van Fryslân. Stellingwerf: ,,Het is niet zo dat we hierbij twee specifieke vrouwen voor ogen hadden die iets met Culturele Hoofdstad te maken hebben.”

