Regio zaterdag, 15 juli 2017

Welcome to the Village baalt van strijd om vergunningen

Leeuwarden - Mede-oprichter Sjoerd Bootsma van het festival Welcome to the Village wil het liever niet, maar de kans op een verhuizing van het festival naar Groningen of Drachten wordt steeds groter. ,,Stichting Groene Ster Duurzaam vecht alle festivalvergunningen die gemeente Leeuwarden afgeeft aan, waardoor wij nu een uur eerder moeten stoppen en de muziek twee uur voor het einde zachter moet. Dat scheelt inkomsten en beperkt ons. Maar we willen graag in Leeuwarden blijven."

Dinsdag wordt een volgende bezwaarschrift van de Stichting Groene Ster Duurzaam tegen de afgifte van vergunningen behandeld. Bootsma: ,,Als het zo doorgaat gaan we een verhuizing overwegen.”

De Stichting Groene Ster Duurzaam wil het recreatiegebied de Groene Ster zo 'natuurlijk en plezierig mogelijk houden’, aldus de eigen website. Om die reden vocht de stichting al vaker vergunningen aan die voor festivals in het recreatiegebied waren verleend. Vrijdag begint voor de vijfde keer het Welcome to the Village-festival. Er is niet alleen muziek, maar ook veel aandacht voor duurzaamheid.

