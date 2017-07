Economie zaterdag, 15 juli 2017

Vripack nieuwste loot aan stam van Oranjewoud Sneek - Vripack in Sneek, ontwerper en bouwer van schepen en jachten, heeft een deel van de aandelen verkocht aan Landgoed Oranjewoud Participaties. Het verkregen kapitaal wil het bedrijf investeren in innovatie, het versnellen van het bouwproces en samenwerking met maritieme opleidingen. ,,Er liggen serieuze plannen op tafel om tezamen met deze opleidingen verder de handen ineen te slaan om daarmee de maritieme opleidingen nog aantrekkelijker te maken en het opleidingsprofiel nog beter te laten aansluiten bij wat de markt vraagt", melden Vripack-eigenaren Bart Bouwhuis en Marnix Hoekstra. ,,Iets waar het gehele noordelijke maritieme bedrijfsleven dan weer optimaal van kan profiteren. Vorig jaar startte Vripack een nauwe samenwerking met ROC Friese Poort. In de zogenoemde Vripack Brewery werken studenten van de maritieme technische opleidingen samen met mensen uit het bedrijfsleven. Mer hierover in het Friesch Dagblad van 15 juli

