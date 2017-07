Regio zaterdag, 15 juli 2017

Wachttijd voor rijexamens loopt op Leeuwarden - Wie het praktijkexamen wil afleggen voor het halen van het rijbewijs, moet daar vaak lang op wachten. De wachttijd voor een praktijkexamen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) in Leeuwarden bedroeg de laatste tijd gemiddeld elf weken. In Heerenveen en Sneek hoeven kandidaten minder lang te wachten: in Heerenveen was de wachttijd vorige week zeven weken en in Sneek acht weken. De maximale wachttijd voor een praktijkexamen is zeven weken, maar die wordt op veel plekken in Nederland overschreden, meldt het CBR. In de eerste helft van dit jaar zijn 340.000 praktijkexamens afgenomen, 27.000 meer dan in dezelfde periode twee jaar geleden. Daarom neemt het CBR net als vorig jaar zestig extra examinatoren aan. ,,De aantrekkende economie stuwt de vraag naar examens op. Dat geldt niet alleen voor auto, motor en bromfiets, maar ook voor voertuigen van beroepschauffeurs", aldus het CBR. Het CBR doet zijn best om kandidaten die zakken voor het autorijexamen binnen vijf weken opnieuw te laten afrijden. Dat lukt in veel gevallen doordat examinatoren structureel overwerken. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 15 juli

