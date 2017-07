Regio vrijdag, 14 juli 2017

Randstedeling trekt naar Zuid-Fryslân Leeuwarden - De wens van de provincie om Randstedelingen naar Fryslân te halen, lijkt eindelijk te worden vervuld. Makelaars merken dat steeds meer mensen vanuit onder meer Almere naar Zuid-Fryslân verhuizen. De oververhitte woningmarkt ligt eraan ten grondslag. ,,Er zijn steeds meer Randstedelingen die naar hier trekken. Ze kunnen in Amsterdam en Almere geen woning meer vinden, en bovendien niet voor een normale prijs”, zegt Albrecht Kok, voorzitter van NVM Friesland en makelaar in Drachten. ,,Het gaat niet meer om een verdwaalde koper, het is meer structureel. Al zijn het er ook nog geen tientallen.” De traditionele argumenten van rust en ruimte, goedkoop wonen en een relatief korte forensafstand naar het Westen, maar ook het aanbod van werk in zorg en onderwijs in het Noorden zijn redenen om te verkassen, weet Kok. Ook verantwoordelijk gedeputeerde Klaas Kielstra wijst op het totaalplaatje dat Fryslân te bieden heeft. ,,De investeringen van honderden miljoenen in infrastructuur lijken zich uit te betalen. Bereikbaarheid is namelijk wel een randvoorwaarde hierin”, aldus Kielstra. De Haak om Leeuwarden, de Sintrale As en straks de N31 bij Harlingen zorgen voor een betere doorstroming. ,,En aan de rotonde Joure wordt hard gewerkt, en Sneek ligt er ook een stuk beter bij. Dat, gecombineerd met een mooie omgeving en nog voldoende woningen, zorgt voor aantrekkingskracht van de hele provincie. Ik ben blij te constateren dat er nu verder wordt gekeken dan Almere en de polder.” Woningprijzen De verkopen in het zuidoosten van Fryslân stegen het afgelopen jaar met 20,9 procent en in het zuidwesten met 13 procent, blijkt uit gisteren gepubliceerde NVM-cijfers. De woningprijzen namen in Zuidwest-Fryslân in een jaar met liefst 19 procent toe - vooral door de verkoop van vrijstaande woningen - en in Zuidoost-Fryslân met 3,8 procent. Fryslân is dus in trek. Het provinciebestuur laat marketingbureau Merk Fryslân de promotie van de regio doen. ,,Dat spant zich om onze provincie aan te prijzen. Het is moeilijk te duiden waar mensen uiteindelijk op aanslaan, maar onze provincie lijkt mensen meer en meer aan te spreken. En dat is ook terecht”, zegt Kielstra. Voor heel Fryslân steeg de verkoopprijs van een woning in een jaar gemiddeld met 7,7 procent, het aantal transacties met 0,5 procent. Opmerkelijk is ook het herstel van de woningmarkt in het noordoosten van de provincie. ,,Burgum en Kollum hebben het goed gedaan”, zegt Kok. ,,Er zijn het afgelopen kwartaal veel vrijstaande woningen verkocht en dat heeft de gemiddelde verkoopprijs in die regio met 11 procent doen stijgen tot 206.000 euro.” Het aanbod van woningen daalde in Fryslân in een jaar tijd met liefst 30 procent, vergelijkbaar met de landelijke trend. Landelijk kan een koper nog kiezen uit 5,1 woningen, in Fryslân zijn dat er nog 7,7. De NVM beschouwt zes ŕ zeven woningen als een normale markt en pleit daarom voor de bouw van 80.000 nieuwe woningen in het land. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 14 juli 2017

