Regio donderdag, 13 juli 2017

Kloosterhistorie van Hemelum wordt onthuld Hemelum - De rijke geschiedenis van het voormalige klooster in Hemelum wordt momenteel ten dele ontrafeld. Er zijn verrassend veel overblijfselen van het klooster, al blijven de meeste geheimen voorlopig in de grond zitten. Het voormalige klooster, gewijd aan Sint Odulphus en Sint Nicolaas, moet van grote invloed zijn geweest op de omgeving. Kloosters waren centra van religie, kennis, rijkdom en macht, en hebben in Fryslân waarschijnlijk een grote rol gehad in bijvoorbeeld de ontginningen en het aanleggen van dijken. Wie de opgravingen in Hemelum bekijkt, ziet met eigen ogen dat het klooster er een van grote omvang was, omringd door imposante kloostergrachten van negen ŕ tien meter. Maar anno 2017 is daar aan de oppervlakte weinig van over. Waar ooit monniken en nonnen werkten en baden, rest nu niets dan een leeg grasveld naast een boerderij. Met de opgraving, die nodig is vanwege de aanleg van de rondweg om Hemelum, komt de verhulde geschiedenis na eeuwen weer aan het licht. Archeologen van de gemeente Súdwest-Fryslân en onderzoeks- en adviesbureau Raap zijn, bijgestaan door meerdere vrijwilligers, deze week begonnen met graven. Verwacht werd dat er weinig over was van het complex. De geschiedkundigen waren daarom verrast door de vele vondsten die goed verstopt in de grond zaten. Lees de hele reportage in de papieren krant van 13 juli 2017

