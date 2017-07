Regio donderdag, 13 juli 2017

OM zat niet fout met niet vervolgen huisbaas Kelders

Leeuwarden - Was de keuze van het Openbaar Ministerie (OM) om de pandeigenaar in 2013 niet strafrechtelijk te vervolgen voor de Kelders-brand een foute beslissing? En hoe kan het dat het OM vorig jaar nog geen heil zag in strafrechtelijke vervolging en deze week bewezen acht dat huisbaas Wyb Feddema schuldig is aan dood door schuld? Vragen die opkomen na de rechtszaak tegen het voormalig gemeenteraadslid, dat eigenaar was van het pand aan de Kelders in Leeuwarden waar bij een brand in 2013 een student omkwam.

,,In eerste instantie heeft het OM zich geconcentreerd op de oorzaak van de brand. Ook omdat andere instanties als de Inspectie Veiligheid en Justitie en de brandweer onderzoek deden. Feddema is in die fase nooit als verdachte in beeld geweest, het onderzoek was afgebakend in de richting van de veroorzaker van de brand”, zegt zaakofficier Sanne Kromdijk, die dinsdag drie maanden voorwaardelijke celstraf tegen Feddema eiste.

De ouders van het 24-jarige slachtoffer van de brand konden zich niet vinden in de keuze van het OM en spanden bij het gerechtshof een Artikel 12-procedure aan. Daarin vroegen zij het hof om opdracht te geven Feddema alsnog te vervolgen, wat het hof ook deed. Het OM gaf tijdens die procedure in september 2016 aan geen grond voor vervolging te zien. Kromdijk: ,,Op dat moment zag het OM nog geen grond voor de vervolging, op basis van de informatie die er toen lag. Maar omdat het gerechtshof anders besloot, zijn we opnieuw naar de zaak gaan kijken en hebben we een nieuw onderzoek opgestart.”

Het nieuwe onderzoek richtte zich op het horen van getuigen zoals huurders en ex-huurders, de architect van de verbouwing van het pand in 1985 en de bouwkundige staat ervan. ,,Je gaat met een nieuw team met andere ogen naar de zaak kijken. Om beter inzicht in de staat van het pand te krijgen, hebben we huurders en de architect gehoord. Maar we hebben ook gekeken naar wat de verdachte gedaan had om ervoor te zorgen dat zijn pand aan de eisen zou voldoen. Daaruit kwam een beeld naar voren waardoor je kan stellen dat er aanmerkelijk onvoorzichtig was gehandeld door de verdachte.”

