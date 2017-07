Regio donderdag, 13 juli 2017

Wethouder stapt op om Lawei-debacle

Drachten - Wethouder Marja Krans (ChristenUnie) van Smallingerland is opgestapt. Ze zegt zich politiek verantwoordelijk te voelen voor het bouwdebacle rond schouwburg De Lawei - dat de gemeente vele miljoenen euro’s kost - als gevolg van de arbitrage-uitspraak van deze week.

Het opstappen van de wethouder komt als een verrassing. Een dag eerder zei ze nog dat ze zich wilde verantwoorden tijdens het spoeddebat in de gemeenteraad, dat komende dinsdag plaatsvindt.

,,Ik had toen mijn mind nog niet opgemaakt”, zei ze gistermiddag in een gesprek op het gemeentehuis, enkele uren nadat ze haar opstappen had bekendgemaakt. Ze zei aangeslagen te zijn en was enigszins geëmotioneerd. ,,Alles overziend vond ik dat ik geen andere keuze had. De uitspraak was zó duidelijk, op alle acht gronden had De Lawei geen gelijk gekregen. Als de uitkomst fiftyfifty was geweest, was het wellicht anders.”

De 52-jarige Krans vindt dat ze zichzelf niets kan verwijten. Ze staat nog steeds achter de keuze om het contract met bouwer Van Norel te beëindigen. ,,Ik voel me niet schuldig, maar ben wél politiek verantwoordelijk. Of we andere keuzes hadden moeten maken? Met de kennis die we op dat moment hadden vind ik van niet.”

De politica zegt lang te hebben getwijfeld over haar besluit, dat ze naar eigen zeggen nam zonder enige druk vanuit de coalitie. ,,Wat mij deed twijfelen was dat ik nu ook niet verder kan met onderwerpen als jeugdzorg, gezondheid en de actie tegen kindermishandeling. Die hebben mijn hart en daar ligt mijn passie.”

Krans kreeg het dossier De Lawei als beginnend wethouder eind april 2014 overgedragen van Nieske Ketelaar (PvdA), die toen wel in het college bleef. Er waren destijds al problemen bij de bouw. Drie dagen na haar installatie kwam bijvoorbeeld al een formeel verzoek tot uitstel van oplevering.

Krans zegt Ketelaar of andere collegeleden geen verwijten te maken. ,,Ik ga niet zwartepieten. Ik heb mijn eigen keuzes gemaakt en wil de koninklijke weg bewandelen.”

Ze vindt de vraag moeilijk te beantwoorden of ze met de kennis van nu het dossier zou hebben overgenomen. ,,Je pakt wat je krijgt als nieuwe wethouder. Het is verder niet aan mij om over te oordelen. En bovendien: achteraf is alles gemakkelijk.”

Ketelaar heeft overigens enkele weken geleden om gezondheidsredenen afscheid genomen als wethouder.

Krans vindt niet dat ze het spoeddebat van dinsdag moet afwachten, om daar verantwoording af te leggen. ,,Het verhaal is drie jaar geleden al verteld en de feiten én de meningen zijn niet veranderd. Wat voegt zo’n debat dan nog toe? En bovendien: ik had mijn keuze al gemaakt.”

