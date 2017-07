Regio woensdag, 12 juli 2017

Marrum in verzet tegen biovergisters

Marrum - Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk heeft een brandbrief aan de gemeente en provincie gestuurd tegen de mogelijke komst van twee biovergisters.

Energiebedrijf Engie wil aan de Botniaweg in het dorp een co-vergister bouwen van 100.000 ton. Ook zijn er plannen voor een mono-vergister van 36.000 ton aan de Nieuweweg. Doarpsbelang noemt twee vergisters aan weerszijden van het dorp onverantwoord.

In eerste instantie had de provincie Fryslân in 2011 een vergunning verleend voor een co-vergister van 100.000 ton aan Marrum Mechanisatie BV. Het biogas zou worden omgezet in stroom. De vergunning is inmiddels in handen van Groen Gas Marrum, een dochterbedrijf van Engie. Volgens de nieuwe plannen wordt het biogas omgezet in groengas en in het gasnet gevoerd.

Ook voor de andere vergister is in 2011 al een vergunning verleend. In dit geval door de gemeente. Wie een vergunning verleent hangt volgens een woordvoerder van de provincie af van de capaciteit van de vergister.

Engie had eerder het plan om in Burgum een vergister van 100.000 ton te bouwen. Dat riep veel verzet op in het dorp. Gezien de omvang van de vergister zou de provincie over de komst besluiten. Omdat de vergister, anders dan in het geval van Marrum, niet in het bestemmingsplan bleek te passen, kwam de beslissing bij de gemeenteraad te liggen. Die stemde tegen de komst.

Begin juni was er ook in Kootstertille protest gerezen tegen de komst van een vergister. Voor deze vergister van 75.000 ton is ook een vergunning verleend. De raad van Achtkarspelen nam echter een motie aan waarin meer helderheid wordt vereist voor de vergister er gebouwd mag worden.

Of de Engie-vergister in Marrum definitief doorgaat kon de provinciewoordvoerder niet zeggen. ,,Er volgt nog wel een traject met inspraakmogelijkheden.”

Reacties: