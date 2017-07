Regio dinsdag, 11 juli 2017

Banen weg bij afdelingen van KwadrantGroep Drachten - Zorginstelling KwadrantGroep gaat snijden in de indirecte kosten. Werknemers uit ondersteunende functies kunnen zich vrijwillig opgeven voor een afvloeiingsregeling, of besluiten zich te laten omscholen voor de directe zorg. ,,Op die manier willen we gedwongen ontslagen voorkomen”, aldus woordvoerder Naomi de Boer. De indirecte kosten bedragen nu 20 procent van het totaal. Dit moet terug naar 15 procent, zegt De Boer. Het banenverlies speelt een rol op onder meer administratie en ict. ,,Het gaat om afdelingen waar geen sprake is van handen aan het bed.” Bij de zorg heeft KwadrantGroep juist een tekort van ,,enkele tientallen fte’s”. Er is vooral vraag naar Verzorgende IG-3 en verpleegkundigen. ,,Momenteel staan er twaalf vacatures op de site. We zoeken doorlopend mensen.” Bij de organisatie werken 6373 mensen (3000 fte). De bezuinigingsoperatie is nog een van de naweeën van de fusie tussen ,,de oude bloedgroepen” De Friese Wouden en Palet. ,,We hebben nu bijvoorbeeld nog verschillende ict-systemen. Die gaan we harmoniseren.” Werknemers kunnen zich inschrijven voor een premobiliteitsplan. De FNV heeft besloten dit niet te tekenen. Het plan is een uitvloeisel van het doorlopende sociale plan van KwadrantGroep, waar de vakbond niet achter staat. ,,In het sociaal plan wordt ook gewag gemaakt van mogelijk gedwongen ontslagen zonder dat er direct een reorganisatieplan achter zit”, aldus vakbondbestuurder Maureen van der Plicht. ,,Dat betekent dat bij een gedwongen ontslag onze leden geen bezwaar kunnen maken bij de rechter, omdat ze gebonden zijn aan het sociaal plan.” KwadrantGroep hoopt in oktober zicht te hebben over het aantal mensen dat gebruik wil maken van de premobiliteitsregeling.

