Regio dinsdag, 11 juli 2017

‘Baas balkjes’ voor fly-overs knooppunt Joure

De nieuwe aansluiting van de A7 op de A6 bij Joure begint steeds meer gestalte te krijgen. Sinds gisteren worden er tachtig liggers geplaatst, die elk meer dan een ton wegen, voor de nieuwe fly-overs.

,,Wat in stik technysk fernuft is dit toch!”, roept Harm Nijholt vanuit een weiland tussen de voormalige vuilstort bij Ouwsterhaule en de A6. Hij volgt de werkzaamheden aan het nieuwe knooppunt vanaf het begin op de voet en legt zo veel mogelijk vast met zijn videocamera en zijn drone. ,,It is bjusterbaarlik om te sjen hoe’t dit lânskip de ôfrûne moannen feroare is. Dêr’t se earst begûn binne mei it prikken fan in pear houten piketpealtsjes yn ‘e grûn, steane no enorme betonnen pylders fan acht meter heech.”

Tussen de pilaren van de fly-over voor het verkeer dat straks van Lemmer naar Sneek rijdt, werden gisteravond de eerste betonnen leggers geplaatst. ,,Dy lizzers binne baas balkjes”, zegt omgevingsmanager Dirk-Jan Lepstra. De langste leggers zijn vijftig meter en wegen 136.000 kilo. ,,Dat binne sawat de langste lizzers fan Fryslân.” Ze zijn nodig omdat de fly-overs diagonaal worden geplaatst.

De leggers worden steeds tussen twee pilaren geplaatst. Lepstra: ,,It gebiet tusken twa pylders nimme wy in fjild. Beide fly-overs hawwe elk fiif fjilden.” Per veld worden er acht leggers geplaatst.

De werkzaamheden vinden tot en met zaterdag 22 juli plaats waarbij steeds een veld per avond aangepakt wordt. Vanaf vanavond rijden er voor het eerst auto’s onder de nieuwe leggers door. ,,It giet hjirby om it ferkear dat fan ‘e Jouwer nei De Lemmer rydt.”

