Regio dinsdag, 11 juli 2017

Vernietigend oordeel in kwestie De Lawei Drachten - De Drachtster schouwburg De Lawei had de bouwovereenkomst met aannemer Van Norel uit Epe niet mogen ontbinden. Gebreken hadden nog kunnen worden hersteld en De Lawei heeft tijdens de bouw ook zelf veel steken laten vallen. Dat oordeelt de Raad van Arbitrage voor de Bouw in de bodemprocedure over de bouwproblemen. De financiële gevolgen van de uitspraak zijn groot voor de schouwburg. Op 9 september 2014 zegde De Lawei het vertrouwen op in Van Norel, omdat het bedrijf bij de ver- en nieuwbouw van de schouwburg allerlei fouten zou hebben gemaakt. Van Norel legde de schuld bij De Lawei. In de bodemprocedure verwerpen de arbiters nu alle acht gronden voor de ontbinding van het contract die door De Lawei waren aangevoerd. Veel meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 11 juli.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties