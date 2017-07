Geloof & Kerk maandag, 10 juli 2017

Je moet een opwekking door de Heilige Geest niet willen afdwingen

Het eerste weekend van juli stond in het teken van Awakening Europe Prague. Vier dagen lang waren er samenkomsten voor zo’n tienduizend christenen uit binnen- en buitenland in Praag.

Ben Fitzgerald, het gezicht van dit evenement, riep op tot een nieuwe reformatie: niet één die scheiding brengt, maar één die verbindt. Fitzgerald, een zendeling van Bethel Church, werkt al een aantal jaren in Duitsland en organiseerde al verschillende Awakenings, onder andere in Duitsland, Zweden en Noorwegen. Awakening Prague werd geboren 2015. God liet aan Fitzgerald zien dat hij naar Centraal-Europa moest, zo schrijft hij op zijn website. Fitzgerald bezocht Praag: ,,Hoewel het uiterlijk een van de mooiste steden van de wereld is, in mijn hart zag het eruit als Nineve, gevangen in een dal van beslissing - niet wetend waarheen te gaan. Er zijn veel van deze steden overal in Centraal-Europa. Nu is de tijd voor de kerk om dat dal in te gaan en de weg eruit te wijzen.”

Het idee is dat de organisatie, in samenwerking met lokale kerken duizenden mensen, jongeren, uitnodigt naar een bepaalde stad. Daar gaan ze de straat op om 'de verlorenen naar het stadion te brengen, waar we hen thuis roepen naar onze liefhebbende vader. Daarvoor worden bands en sprekers vanuit de hele wereld voor uitgenodigd.

Zorgen

Als zendeling in Praag kan en wil ik zelf ook niet neutraal kijken naar deze bijeenkomst. Theologisch staat Bethel Church ver van mij af en ik ben bezorgd over de beweging van de Nieuw Apostolische Reformatie (Fitzgeralds oproep tot een nieuwe reformatie heeft dus ook een andere betekenis). Maar dat is niet mijn punt. Ik heb vooral zorgen over wat dit betekent voor de Tsjechische kerk. In de aanpak van Awakening blijkt weinig ruimte voor echte samenwerking. In de aanloop naar het evenement zijn er een paar ontmoetingen tussen Tsjechische leiders en het team van Fitzgerald. Een aantal lokale kerkleiders schaarde zich achter het initiatief, met van name charismatische gemeentes. Anderen hadden zo hun bedenkingen: ‘Het lijkt erop dat ‘de Amerikanen’ vooral hier zijn om te praten, en niet om te luisteren. En om de steun te verwerven van bekende gezichten in de Tsjechische gemeenschap’.

In een filmpje claimt Fitzgerald dat er in Tsjechië minder dan 1 procent christenen zijn. Waarop één kerkleider venijnig reageert: ‘Voor iemand die zo druk is met de Waarheid, zou je je wat beter in de feiten moeten verdiepen’. Fitzgerald heeft waarschijnlijk de (4 procent) katholieken niet meegeteld. Andere kerkleiders hebben hem gewaarschuwd dit niet zo te zeggen, juist vanwege de éénheid die er is. Fitzgerald reageert laconiek: ‘met zulke lage percentages hebben jullie hoe dan ook een probleem’.

De Evangelische Alliantie in Tsjechië zag een verdeelde achterban en plaatste daarom een kort berichtje op de website, waarin werd gemeld dat een aantal kerken dit project steunt. En een aantal niet dus.

Moderne vormen

Onder de noemer van eenheid is er dus gebrek aan echte samenwerking. Uiteindelijk lijkt het dan ook het doel om iedereen in het stadion te krijgen. Daar zijn de rally’s strak geregisseerd. De beste bands zijn ingevlogen en het is één grote show met rook- en lichteffecten. Het moge duidelijk zijn dat dit aantrekkingskracht heeft op vooral jonge mensen. Het evenement wordt breed gedeeld op Facebook en ondersteund met YouTube-filmpjes.

Maar niet alleen van de organisatie. Ook filmen deelnemers zichzelf. Bijvoorbeeld als op vrijdagmiddag in een park de Heilige Geest spontaan wordt uitgestort. Er wordt in tongen gebeden, anderen lachen in de Geest en maken wiebelende bewegingen. Tegelijkertijd filmen deze mensen zichzelf (op meerdere telefoons) om de spontane uitstorting te registreren. Helemaal 2017! Maar wat moeten Tsjechen hiervan denken, die toch al het idee hebben dat je een beetje dom moet zijn om te geloven?

En dat brengt me bij het laatste punt. Zo’n moment in het park, drie meisjes die in een metrostation gitaar spelen en Oceans van Hillsong zingen, mensen die onder handoplegging bidden voor levende standbeelden’ het doet het leuk op internet, maar qua vorm is het old school . Op de zaterdagmiddag liep ik door de stad, op zoek naar de tienduizend evangelisten, maar nergens zag ik mensen het gesprek zoeken. In het stadion wordt Gods kracht over de stad geproclameerd, maar dat lijkt onzichtbaar. Ik sprak een van de vertalers, die met een klein team in een school kwam - ze is er verward van: ‘Die Amerikaanse leider hield een kort manipulatief praatje, en vroeg wie Jezus wilde volgen. Alle handen gingen omhoog. En toen werden de vrijkaartjes voor de rally in het stadion uitgedeeld’.

Er is dus gebrek aan contextualisatie en het is nog maar de vraag of alle mensen die tijdens de rally’s in de stadions tot geloof komen hun weg weten te vinden naar de Tsjechische kerk. In ons kerkstichtingsproject hebben we in de afgelopen periode een aantal mensen ontvangen die bekeerd werden tijdens een eerder evenement, en niet goed zijn opgevangen in de kerk. Ze zijn teleurgesteld, het geloof alweer kwijt. In een traject van discipelschap gaan wij die weg met hen opnieuw. Dat kost tijd en is zeker niet in één weekend gepiept. Onze armen staan open voor wie met ons verder wil op zoek naar God, en daar bidden we voor, (juist) ook tijdens Awakening.

Want die Awakening komt er wel. Dat ligt gelukkig in Gods hand, niet in de onze.

*Leendert Wolters werk samen met zijn vrouw namens de GZB in Tsjechië

