Huurders moeten ook in een dorp kunnen wonen Leeuwarden - De gemeenteraadsfracties van PvdA en PAL GroenLinks in Leeuwarden willen dat het college van B en W zich inzet voor het behoud van huurwoningen in de dorpen van Leeuwarden. Elkien heeft aangekondigd zich uit zeventig van de 82 kernen waar ze actief is terug te willen trekken. Maar de partijen vinden dat ook mensen die geen eigen woning kunnen betalen, ervoor moeten kunnen kiezen in een dorp te woning. ´Voor de vitaliteit en de leefbaarheid van dorpen is het van belang dat iedereen, ook huurders, deel kunnen uitmaken van de dorpsgemeenschap.’ Ook ouderen moeten een huurwoning in een dorp kunnen krijgen. De twee partijen dienen vanavond een motie in waarin wordt geëist van de woningcorporatie dat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar blijven in de dorpen. De gemeente moet los van de corporaties zelf een toekomstvisie opstellen over het benodigde aantal huurwoningen, aldus PvdA en PAL GroenLinks.

