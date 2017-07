Regio maandag, 10 juli 2017

Leidingbreuk treft regio rond Dokkum

Dokkum - Door een lekkage in de transportleiding tussen Dokkum en Holwerd kwamen tien huishoudens aan de Veiling in Dokkum gisteren zonder water te zitten. In de stad zelf en in de dorpen rondom de stad was sprake van een verlaagde waterdruk, waardoor er heel weinig of bruin water uit de kraan kwam.

Drinkwaterbedrijf Vitens heeft weinig klachten gekregen over de problemen, die gisterochtend rond negen uur al zijn ontstaan. Voor de bewoners aan de Veiling is gezorgd dat die elders water konden tappen. ,,Vaak wordt dat geregeld met waterflessen of met een mobiel tappunt. Die sluiten we dan aan op een leiding die wel goed is”, vertelt Lisa Simons van Vitens. ,,Met name met dit warme weer is dat natuurlijk erg belangrijk.”

De breuk is vermoedelijk spontaan ontstaan. Omdat het om een transportleiding ging, had een relatief groot gebied hinder van de lekkage. Zo meldden ook mensen in Anjum, Moddergat en Niawier dat er slechts een dun straaltje water uit de kraan kwam. Dit was ook het geval in Damwâld, Ee en Engwierum.

Vitens had gehoopt dat de problemen negen uur ’s avonds konden worden opgelost, maar dat was niet gelukt, bleek uit de informatie op waterstoring.nl.

