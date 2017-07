Regio maandag, 10 juli 2017

Honderden bezoekers bij open dag aquaduct Harlingen - ,,Nee, nee. Ik ga echt niet naar beneden, dat vind ik veel te eng.” Een vrouw kijkt in de diepte van het aquaduct, zo’n twaalf meter. Een op het oog wankele steiger leidt naar beneden, voor mensen met hoogtevrees een onoverkomelijke horde. Maar niet voor honderden andere belangstellenden die zich vanaf het moment dat de tunnelbak bekeken kan worden, bij het aquaduct melden. Het aquaduct bij Harlingen is 45 meter lang maar het nieuwe wegdeel waarvan het aquaduct deel uit maakt, is drie kilometer, waarvan twee kilometer verdiept. Als het werk aan het einde van het jaar klaar is, behoort het wachten voor open bruggen tot het verleden in Harlingen en zijn de gevaarlijke op- en afritten vanuit het centrum verleden tijd legt Gosse Tjalsma van Rijkswaterstaat uit. Het hele project kost 145 miljoen euro. Yeb Boersma uit Oosterbierum is onder de indruk van het werk. ,,Dit is zeer interessant, het hele project. Nu zie je de bakken met water die in de buis staan om de tunnel te verzwaren. Dat zie je straks niet meer.” Dat het werk al zo’n twee jaar duurt en de nodige overlast met zich meebrengt, maakt Boersma niets uit. ,,Het is een hele verbetering voor de stad, dat kleine beetje overlast maakt niet uit.” Ook Reinder Fennema toont zich na het bezoek enthousiast. Samen met zijn schoonvader en twee kinderen bekijkt hij de folders en het fotomateriaal dat uitgestald ligt bij de bouwplaats. ,,Ik heb wat met grote constructies, het is zo diep, zo groot dat kan je je eigenlijk niet voorstellen. Het is heel knap dat mensen dit kunnen.” ,,Ik vind het een fantastisch werk. Dat alles zo nauwkeurig berekend is, en dat alles zo mooi aansluit.” Henk Roodbergen en Era Copier uit Harlingen volgen de werkzaamheden op de voet. Open dagen, informatiebijeenkomsten, het in laten zakken van de tunnelbuis. ,,Het lijkt van een afstand af en toe wel een soort mierennest. Iedereen is bezig en weet wat ’ie doet.” Terwijl Roodbergen zijn verhaal doet, vormt zich al weer een lange rij bij de provisorische ingang van het aquaduct. ,,Je ziet dat de Harlingers belangstelling hebben voor dit project, volgens mij waren de mensen van Rijkswaterstaat daar ook verbaasd over.” Opmerkingen of geklaag over overlast zijn amper tot niet te horen bij de open dag. ,,Overlast. Ach. Het is hier een bedrijventerrein en ja, af en toe moet je even goed zoeken hoe je moet fietsen om van A naar B te komen. Maar dat is geen overlast”, zegt Copier. ,,Er is goed over nagedacht, dat merk je. Van bypasses tot omwegen zodat we er zo min mogelijk last van hebben”, besluit Roodbergen.

