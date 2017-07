Economie zaterdag, 8 juli 2017

Oplossingen voor huis, tuin en keuken

Leeuwarden - ,, Mijn vrouw wilde de tafel en de lamp erboven eerst hier en dan weer daar in de woonkamer. Dus ik was steeds bezig gaatjes te boren in het plafond om de verlichting te verhangen. Toen dacht ik: ik moet iets verzinnen waardoor ik straks kan zeggen: je mag de lamp zelf verplaatsen”, vertelt uitvinder Paul Constandse (40). ,,Ik ben met knutselen begonnen in ons schuurtje en daar is na verschillende versies de Lightswing uitgekomen.”

Hanglampen zijn met het plafondsysteem te verplaatsen in een cirkel van 160 centimeter. Het geheel bestaat uit een ronde grondplaat (die over het lichtpunt wordt geschoven zodat dat niet meer zichtbaar is), een schuifbare en draaibare arm en een snelkoppeling. Het snoer van de lamp(en) is aan de uiteinden van de Lightswing te bevestigen en te ontkoppelen. ,,Op feestjes zie je vaak dat de tafel aan de kant gaat en de lampen in de weg blijven hangen, of worden opgeknoopt. Nu kun je ze eenvoudig weghalen.”

Zo zorgt de uitvinding voor het oplossen van een probleem. Dat is waar het de Leeuwarder ook om is begonnen. Met een elektrotechniekopleiding op zak runde Constandse een tijdje een keukenbedrijf samen met zijn ouders. Toen hij er door ziekte alleen voor zou komen te staan, zag hij dat niet zitten. In de periode dat het bedrijf vervolgens werd afgebouwd, startte Constandse met zijn eigen onderneming Illumade in Leeuwarden, dat nu is genomineerd voor de MKB Innovatie Top 100 van de Kamer van Koophandel.

