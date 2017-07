Regio zaterdag, 8 juli 2017

Kollumer schoolcampus na lang puzzelen rond Al sinds zijn aantreden in 2012 werkt wethouder Paul Maasbommel aan een gezamenlijke locatie voor beide middelbare scholen in Kollum, het Lauwers College en Impulse van Piter Jelles. En de gesprekken daarover lopen nog veel langer, zei de PvdA’er gisterochtend, maar omdat de gemeente geen geld heeft, liepen veel plannen spaak. ,,Het was een hobbelige weg, en dan vooral met financiële hobbels”, zei Maasbommel gisterochtend bij de presentatie van het voorlopige ontwerp van het Drachtster architectenbureau Van Manen en Zwart. Ook de bouwer werd bekendgemaakt: Hesco Bouw uit Stadskanaal. De zogenoemde Campus Kollum komt op de Gerrit Bleekerstraat, op de huidige locatie van Impulse. Naast beide scholen krijgen ook dorpshuis De Colle en de bibliotheek er plek. Het gebouw van negen miljoen euro krijgt een zo open mogelijke uitstraling, zei Foppe Hoekstra van Van Manen en Zwart. Zowel beide scholen als De Colle en de bibliotheek zijn goed zichtbaar. ,,Het wordt een soort beestje met een kop en een staart. Met de kop richting het centrum.” Het is de bedoeling dat het gebouw ’s avonds wordt verlicht met steeds wisselende kleuren. Met een ,,effect van schubben” in het metselwerk, moet het gebouw doen denken aan een kameleon. ,,De Kollumer kameleon”, noemde Hoekstra het. Veel meer hierover in het Friesch Dagblad van zaterdag 7 juli.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties