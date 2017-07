Regio vrijdag, 7 juli 2017

Nieuw systeem drukt omzet ziekenhuis MCL Leeuwarden - Ziekenhuis MCL in Leeuwarden heeft vorig jaar een winst gemaakt van 1,9 miljoen euro. In 2015 was de winst 3,2 miljoen euro. Dat staat in het gisteren gepubliceerde jaarverslag. De omzet daalde met 3 procent, mede door problemen met de invoering van ziekenhuisinformatiesysteem Epic. MCL werkt sinds april vorig jaar met Epic. De invoering kostte meer tijd dan verwacht. Ook was de registratie in het ziekenhuis niet altijd goed. Zo waren onder meer gefactureerde bedragen van het ziekenhuis te laag. Mede daardoor zakte de omzet naar 364,5 miljoen euro. De daling komt volgens MCL ook door de daling van de opbrengsten door het verminderen van de dienstverlening van MCL aan Noorderbreedte. Meer hierover in het Friesch Dagblad van zaterdag 7 juli.

