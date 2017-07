Economie vrijdag, 7 juli 2017

Hamilton Bright ziet in overname weg naar Europa Sneek - Hamilton Bright uit Sneek heeft pogingen ondernomen zelfstandig de Europese markt te betreden, maar achtte zichzelf uiteindelijk niet groot genoeg om die stap te maken. Onder de vleugels van het Amerikaanse Advantage Smollan moet dat wel gaan lukken. De overname van het Sneker marketingbedrijf is inmiddels beklonken. ,,Een grote wens van ons, om een positie in Europa te verkrijgen, wordt nu vervuldĒ, zegt Claudio Missaglia, ceo van Hamilton Bright. ,,Daar waren we al vier jaar mee bezig. We hebben daarin een tweesporenbeleid gevolgd: door eigen overnames in ScandinaviŽ en Oost-Europa te bekijken en door een strategische partner in Europa te zoeken. Uiteindelijk was het belang van schaalgrootte doorslaggevend.Ē Missaglia denkt dat de gesprekken met bedrijven in onder meer TsjechiŽ en Hongarije wel zullen worden hervat. Hamilton Bright blijft na de overname als zelfstandig merk actief. Opschalen Grote klanten zoals Unilever, Samsung, Microsoft en Philips, waarvoor Hamilton Bright promotie, marketing en andere verkoopbevordering in winkels, buiten en online doet, vragen steeds meer kwaliteit, controle op de kosten en innovatieve producten. ,,Als je dat wilt, moet je opschalen. Het is veel makkelijker om de kosten voor nieuwe software uit een grotere ruif te trekken. En dan zijn wij een leuk bedrijf in de Benelux, maar toch weer niet groot genoeg.Ē Hamilton Bright heeft naast het hoofdkantoor in Sneek drie vestigingen in Nederland, een in BelgiŽ en een in Zuid-Afrika. Zeventien jaar na oprichting werken er tweeduizend mensen, onder wie honderd Friezen, en is de omzet 55 miljoen euro. Voor de werknemers verandert er niets, behalve dat er meer groeimogelijkheden komen. Mede-oprichter Egon Diekstra blijft het bedrijf leiden, Missaglia komt in de Europese directie van Advantage Smollan. De Amerikanen zijn onder eigen naam en met dochters als Combera en Flixmedia in Europa actief.

