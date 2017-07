Regio donderdag, 6 juli 2017

Top 10 It Moaiste fan Fryslân Leeuwarden - De tien mooiste plekken en gebouwen van Fryslân zijn bekend. De afgelopen weken brachten in het kader van It Moaiste fan Fryslân bijna 30.000 mensen hun stem uit. Ze konden uit honderd, door een onafhankelijke jury geselecteerde, bijzondere Friese plekken en gebouwen kiezen. De meeste stemmen (1458) gingen naar het Eilanderhuisje op Schiermonnikoog in de categorie wonen. De minste stemmen (202) kreeg de zeedijk langs de Friese Waddenkust. Die haalde overigens wel 46,3 procent van de stemmen in zijn categorie van Vervoer, Energie & Bescherming. Deze categorie was het minst populair bij de stemmers. De overige winnaars zijn: Apotheek Centraal Leeuwarden (categorie werken), Karmelklooster Drachten (geloven), Stadhuis Bolsward (publieke gebouwen), Noorderhaven Harlingen (wijk, dorp en stad), Kliffenkust Warns aan het IJsselmeer (groen en water), Park Vijversburg Tytsjerk (nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen), Eise Eisinga Planetarium (erfgoed) en Waterpoort Sneek in de categorie iconen. Vanaf vandaag kan er uit deze tien objecten en gebieden worden gekozen op de website itmoaistefan.frl. De stemming is tot na de zomer. De lijst van It Moaiste fan Fryslân is ook een leidraad voor toeristen die de provincie volgend jaar in het kader van LF2018 komen bezoeken.

