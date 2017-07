Regio donderdag, 6 juli 2017

Provincie kijkt mee in navigatiesystemen Leeuwarden - Fryslân krijgt langs de provinciale wegen N351 en N381 trajectcontroles. Uit gegevens van navigatiesystemen, in bezit van de provincie Fryslân, blijkt dat op deze wegen geregeld te snel wordt gereden. Het Openbaar Ministerie (OM) wil over ongeveer twee jaar structureel trajectcontroles uitvoeren op de N351 tussen Wolvega en Oosterwolde en op de N381 tussen Drachten en Donkerbroek. De provincie Fryslân stemt daarmee in. Bij de trajectcontroles worden twee camera’s geplaatst op 1500 meter van elkaar, zodat de gemiddelde snelheid gemeten kan worden. De controles moeten, in combinatie met andere verkeersmaatregelen, de veiligheid op de wegen vergroten. De wegen zijn uitgekozen mede op basis van gegevens uit navigatiesystemen als TomTom, zegt provinciewoordvoerder Gerrit Hofstra. ,,Uit deze gegevens blijkt dat er signalen zijn dat op deze wegen vaak te snel wordt gereden.” Hoe vaak er te snel wordt gereden en hoe hoog de overschrijdingen zijn wist de provincie niet te melden. De trajectcontroles hebben vooral een preventieve werking, meldt Hofstra, doordat automobilisten hun snelheid aanpassen als zij weten dat er gecontroleerd wordt. Abonnement De provincie krijgt de snelheidsgegevens van het bedrijf Via.nl uit Vught. Het programma dat daarvoor wordt gebruikt heet Here. De provincie heeft sinds vorig jaar een abonnement, waarbij de snelheden worden getoond die op de navigatiesystemen in auto’s staan. Het gaat daarbij om geanonimiseerde gegevens van losse navigatiesystemen en inbouwsystemen. Snelheden van navigatiesystemen op mobiele telefoons, zoals op Google Maps, worden niet doorgegeven. Ook instanties als de politie en Rijkswaterstaat staan op de website van Via.nl genoteerd als partners en maken dus gebruik van de uit particuliere mobiele apparaten verkregen data. Of dit in strijd is met privacywetgeving konden de instanties gisteren niet zeggen. De provincie en het OM zijn ook in overleg voor snelheidscontroles op de N354 (Snitserdyk) bij Tsienzerbuorren en op de N353 (Oldeberkoperweg). Daar wil de provincie losse digitale flitspalen hebben. De afgelopen jaren werden veel flitspalen in Fryslân weggehaald. Er zijn nu nog drie over: op het Noord in Drachten en twee op de Dammelaan in Leeuwarden. Meer hierover in de papieren krant van 6 juli 2017.

