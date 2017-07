Economie donderdag, 6 juli 2017

Personeel betaalt prijs voor toekomst DE Joure

Joure - Jacobs Douwe Egberts heeft besloten ruim dertig miljoen euro te steken in de productielocatie voor koffie en thee in Joure. Bij het doorvoeren van onder meer nieuwe technologieën en verdere automatisering wordt de fabriek echter ook gereorganiseerd. In anderhalf jaar worden circa negentig van de 350 voltijdbanen geschrapt.

,,Ik heb het niet zien aankomen en ben geschrokken van de aantallen ontslagen. Het is een kwart van de mensen”, reageert Bernard Zijlstra van vakbond CNV Vakmensen. ,,Aan de andere kant wordt er ook geïnvesteerd en dat is positief voor het werk in de toekomst. Maar daar hebben die negentig werknemers niets aan.”

Het moederbedrijf heeft dinsdag direct de volledige boodschap aan het personeel gegeven over de plannen voor dit en volgend jaar, terwijl de adviesaanvraag voor het eerste deel nog bij de ondernemingsraad (OR) ligt. Dit jaar moeten er 45 banen verdwijnen. Het gaat om twaalf vaste werknemers, 28 uitzendkrachten en vijftien mensen via natuurlijk verloop, weet het CNV.

In 2018 verdwijnen nog eens 45 functies. Het aandeel vaste functies lijkt daarin groter te worden. ,,Het banenverlies dit jaar is verspreid over productiemedewerkers in koffie en thee, maar treft ook staffuncties”, zegt Edith Janssen, woordvoerder van Jacobs Douwe Egberts. ,,Ik kan daar niet meer over zeggen. We willen eerst de mensen zelf spreken.”

Om de onzekerheid weg te nemen is het bedrijf, met toestemming van de OR, gisteren begonnen met gesprekken met medewerkers in getroffen functies. Pas als het adviestraject met de OR is afgerond wordt de baanreductie definitief.

,,Door gebruik van nieuwe technologie en aanpassing van het werkproces en de organisatie willen we efficiënter werken. Daarmee brengen we de kostprijs naar beneden en blijven we concurrerend”, aldus Janssen. ,,Uit de investering spreekt een groot vertrouwen in de toekomst. Er is niet eerder zo’n grote investering gedaan in Joure. Het nieuws is naar voor de mensen die hun plek verliezen, maar betekent ook behoud van werkgelegenheid voor de fabriek en voor Joure op de lange termijn.”

De ondernemingsraad moet dus nog adviseren, Jacobs Douwe Egberts verwacht dat de raad zich medewerkend opstelt. Half augustus moet de uitwerking van de plannen van start gaan. Op de werknemers die vertrekken is een doorlopend sociaal plan van toepassing. CNV’er Zijlstra: ,,Dat sociaal plan ziet er, naar omstandigheden, goed uit. Onder meer opleiding, werk-naar-werktrajecten en een financiële tegemoetkoming volgens kantonrechtersformule zitten er in.”

