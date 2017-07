Regio woensdag, 5 juli 2017

Personeel daagt directie MCL om afstoten horeca Leeuwarden - De ondernemingsraad van het ziekenhuis MCL in Leeuwarden ligt in de clinch met de directie over een plan om de horeca-activiteiten in het ziekenhuis uit te besteden. Naar nu blijkt hebben de ondernemingsraad en de directie hierover vorige maand voor de rechter gestaan. De uitspraak moet nog komen. Woordvoerder Frits Mostert van het ziekenhuis laat desgevraagd weten dat het ziekenhuis de bedrijfshoreca wil uitbesteden aan de Vermaat Groep. Dit bedrijf uit IJsselstein (Utrecht) is gespecialiseerd in catering bij ziekenhuizen, cultuurinstellingen en andere grotere organisaties. Volgens Mostert is het de bedoeling dat het personeel dat nu de horeca verzorgt in dienst van het MCL, wordt overgenomen door Vermaat. Het zou gaan om in totaal zo’n dertig fte. De ondernemingsraad was het niet eens met dit voornemen en stapte naar de rechter. De zitting was donderdag 15 juni bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Mostert zegt dat het ziekenhuis en de ondernemingsraad hebben afgesproken dat ze geen inhoudelijke toelichting geven op hun standpunten tot de uitspraak er is. Deze uitspraak is er naar verwachting over drie weken.

