Regio woensdag, 5 juli 2017

Gastheren gaan toeristen wegwijs maken Leeuwarden - Een speciaal hostessteam gaat volgend jaar toeristen in heel Fryslân wegwijs maken bij de activiteiten voor Culturele Hoofdstad 2018. Het team moet zo veel mogelijk camping- en hotelgasten en andere bezoekers voorlichten over de activiteiten in de provincie. Het initiatief voor het hostessteam komt van het European Tourism Futures Institute (ETFI), het toerisme-instituut van hogeschool Stenden. Initiatiefnemer Bertus van der Tuuk zegt dat bij projectorganisatie LF2018 wel veel aandacht is voor reclame en voorlichting, maar dat men daarbij vooral op internet is gericht. ,,Terwijl er naast online voorlichting ook behoefte is aan face-to-facecontact. Dat merken we steeds weer.” Van der Tuuk stapte naar de provincie met het voorstel om een hostessteam op te richten van vijftien personen, die in opvallende auto’s door Fryslân rijden. ,,Het is de bedoeling dat ze elke week op wisseldagen bij campings en hotels langsgaan. Ze heten de nieuwe gasten welkom in Fryslân en kunnen informatie geven over het programma, maar bijvoorbeeld ook kaartverkoop en het openbaar vervoer.” Van der Tuuk benadrukt dat de leden van het team geen gidsen zijn. ,,Ze zijn puur gastheer of gastvrouw. Het team zorgt voor oldschool gastvrijheid. Misschien kunnen ze ook staan op stations of op het vliegveld, maar dat moeten we nog bekijken. ” Zowel de provincie als LF2018 waren positief over het plan, dat in totaal 260.000 euro moet kosten. De provincie betaalt 185.000 euro en ook de gemeente Leeuwarden en beide scholen doen een bijdrage. Van der Tuuk zegt dat Fryslân de eerste provincie wordt met zo’n team. Daaraan is veel behoefte, blijkt volgens hem uit onderzoeken. ,,Er ligt momenteel wel heel veel nadruk op sociale media, apps en online reviews. Maar er is nog altijd een grote groep toeristen die het fijn vindt om persoonlijk voorgelicht te worden.” Het hostessteam gaat nog deze zomer proefdraaien. Het team moet bestaan uit vijftien studenten, die worden begeleid door enkele professionals. De werving begint op korte termijn. Beide scholen zorgen voor cursussen voor de studenten. Medewerkers van het ETFI nemen de komende weken contact op met hotels, campings en andere accommodaties, met de vraag of zij belangstelling hebben voor bezoeken van het hostessteam. Van der Tuuk hoopt dat het team met gastheren en -vrouwen na volgend jaar niet ophoudt te bestaan. ,,Als het een succes is, kan in de jaren erna misschien een gastvrijheidsbureau of een hospitality center worden geopend. Dat zou een welkome aanvulling zijn op het huidige aanbod.” Een heel grote groep toeristen vindt het fijn om persoonlijk voorgelicht te worden, denkt hij.

