Regio woensdag, 5 juli 2017

7000 mensen extra voor verpleeghuizen Den Haag - In verpleeghuizen kunnen vanaf volgend jaar zo’n zevenduizend extra medewerkers worden ingezet. Het gaat deels om nieuw personeel. Ook kunnen contracten met medewerkers worden uitgebreid om snel meer handen aan het bed te krijgen. Of het lukt om zoveel mensen te werven voor de verpleeghuiszorg is echter de vraag, aldus Ida Grasduin, directeur bij ZorgpleinNoord. De uitbreiding in de verpleeghuiszorg wordt mogelijk gemaakt omdat staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) heeft besloten vanaf 2018 jaarlijks 335 miljoen euro extra beschikbaar te stellen, naast de honderd miljoen jaarlijks die onlangs al was aangekondigd. Verwacht wordt dat op termijn in verpleeghuizen tot ongeveer veertigduizend extra medewerkers nodig zijn. ,,Verpleeghuizen kunnen meteen aan de slag om mensen aan te nemen”, aldus de bewindsman. Hij wil meer tijd en aandacht voor de bewoners en hun naasten, en meer vaste medewerkers die zij kennen. Eerder dit jaar kwam al honderd miljoen eenmalig vrij om de grootste problemen aan te pakken in de verpleeghuizen waar dat het hardst nodig is. Grasduin betwijfelt of de ambities van Van Rijn waargemaakt kunnen worden op korte termijn. ,,Ik zou niet weten waar Van Rijn die mensen zo snel vandaag wil halen”, reageert zij. Alles uit de kast ZorgpleinNoord is een werkgeversorganisatie voor zorgorganisaties in Noord-Nederland. Op de vacaturesite van ZorgpleinNoord stonden vorige maand duizend vacatures voor de zorg- en welzijnssector. ,,Zoveel hadden we er nog nooit. Dat geeft wel aan hoe groot de tekorten zijn.” De overheid moet alles uit de kast halen om mensen te werven voor de zorg: mensen die ooit in de zorg hebben gewerkt, moeten worden verleid om opnieuw de witte jas aan te trekken. Maar ook de opleidingsmogelijkheden moeten worden verbeterd. Naast grotere instroommogelijkheden moeten organisaties samenwerken voor goede stageplaatsen en ook moet er worden gekeken of de studieloopbaankeuze van toekomstige studenten beďnvloed kan worden. Zorgplein heeft een aantal imagocampagnes lopen om mensen te werven voor met name de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg. Ook zou zij graag zien dat mensen in de bijstand, met een werkloosheidsuitkering of migranten gestimuleerd worden een zorgopleiding te volgen. ,,Het moet een combi worden van maatregelen.” Uitbreiding van contracten is lastig, met name voor de zorgmedewerkers in de onderste loonschalen. ,,Fulltime werken, klinkt mooi maar het betekent ook dat ze meer opvang moeten regelen. Meer verdienen, betekent ook vaak dat ze minder huur- of zorgtoeslag krijgen. In dat geval loont meer werken niet.” De discussie over de verpleeghuiszorg werd eind vorig jaar nieuw leven ingeblazen door journalist Hugo Borst en historica Carin Gaemers. Zij kregen de complete Tweede Kamer achter zich met hun manifest met tien punten voor betere verpleeghuiszorg. Als de punten uit het manifest letterlijk uitgevoerd zouden worden, zou Van Rijn twee miljard moeten uittrekken en zouden er zeventigduizend nieuwe zorgmedewerkers gevonden moeten worden

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties