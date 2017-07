Economie woensdag, 5 juli 2017

Brownies & downieS ook naar Sneek Sneek - Fryslân krijgt een tweede lunchcafé volgens de formule Brownies & downieS aan het Grootzand in Sneek. Jeroen en Jenny Marcelis openen op 1 augustus de deuren en willen een plek bieden aan zestien tot achttien mensen met een verstandelijke beperking. In Drachten opende vorig jaar de eerste Friese vestiging van de landelijke franchiseketen. ,,Ik kom uit de horeca en mijn vrouw uit de zorg. Het is altijd een droom geweest om een eigen bedrijf te hebben met maatschappelijke betekenis”, zegt Jeroen Marcelis (32). ,,We bieden mensen met een beperking een baan en zo de mogelijkheid te re-integreren op de arbeidsmarkt, maar natuurlijk ook in het leven.” Inmiddels is het huurcontract getekend en kwam gisteren via crowdfunding de externe financiering van 110.000 euro rond. Per 1 augustus opent de lunchroom met eigen en ambachtelijke gerechten, en op koopavond ook als eetcafé. ´Reguliere’ koks en obers zijn al geworven. De doelgroep blijkt lastiger. ,,Ze hebben al ergens een vorm van dagbesteding en wij zijn nog niet open. Op dit moment weten ze dus nog niet wat ze ervoor terugkrijgen als ze hun plek opgeven. Ik ben er echter van overtuigd dat als ze het hier straks eenmaal hebben gezien, ze willen blijven.” Ouders en begeleiders zijn al enthousiast. Inmiddels zijn er al wel een paar mensen met een verstandelijke beperking en komen er mogelijk een paar vanuit Drachten (tijdelijk) over en helpt een wervingsbureau van de landelijke keten bij het vinden van meer ´bijzondere medewerkers’.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties