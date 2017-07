Regio dinsdag, 4 juli 2017

‘Reuzen’ beďnvloeden de openbare orde

Leeuwarden - Een delegatie van 26 ambtenaren, vertegenwoordigers van Leeuwarden-Fryslân 2018, politie en de Veiligheidsregio reist deze week naar het Franse Le Havre voor een bezoek aan ‘de Reuzen’ van Royal de Luxe. De Franse theatergroep is volgend jaar op 17, 18 en 19 augustus te zien in Leeuwarden als een van de topattracties van LF2018.

De reis is bedoeld als voorbereiding op de komst van de groep die in Leeuwarden naar verwachting zo’n zeshonderdduizend mensen naar de stad trekt. De gemeente Leeuwarden stuurt elf mensen mee met het vierdaagse bezoek aan de Noord-Franse stad. Onder hen drie mensen die zich bezighouden met evenementen en twee van openbare orde en veiligheid.

Volgens gemeentewoordvoerder Hedzer Klarenbeek is de reis noodzakelijk. ,,De invloed op de stad zal groot zijn. Zowel op de toevoer van het aantal mensen als op de aanwezigheid in de stad. Leeuwarden is verantwoordelijk voor de begeleiding van het evenement als het gaat om logistiek, bereikbaarheid en openbare orde en veiligheid.”

Op de vraag of één ambtenaar van vergunningen en een van veiligheid niet voldoende is, antwoordt Klarenbeek: ,,Ik snap de vraag maar de teamleden die zich bezighouden met veiligheid houden zich met verschillende aspecten van dit terrein bezig. En dat geldt ook voor de mensen van vergunningen.”

De reden dat er gekozen is voor een gang naar Le Havre is omdat dit een van de weinige kansen is deze zomer om Royal de Luxe in de buurt te zien. ,,Frankrijk is het dichtstbij de komende periode. We hebben een programma waarin we spreken met de gemeente Le Havre en met de politie waardoor we kunnen zien hoe zij omgaan met vraagstukken als openbare orde en veiligheid.”

Zeker in Frankrijk is er rondom de veiligheid van grote publieksevenementen veel te doen na de aanslagen in onder meer Nice op 14 juli vorig jaar waarbij een vrachtwagenbestuurder op een menigte inreed tijdens een vuurwerkshow. Hierbij kwamen 86 mensen om het leven.

Informatie verzamelen

,,Ook voor ons is het doel om zoveel mogelijk informatie te verzamelen rondom het evenement in Le Havre”, zegt woordvoerder Radboud Droog van LF2018. In het zevenkoppige gezelschap van LF2018 zitten onder anderen de producent die het evenement in Leeuwarden doet en de themaproducer van LF2018 zelf. Ook bevinden zich twee campagneleiders van LF2018 in het gezelschap.

De kosten voor bus en hotel bedragen per deelnemer 363 euro. Eten en drinken moeten individueel door de deelnemers bij hun werknemer gedeclareerd worden.

Het straatspektakel met de reuzenpoppen - die soms zijn groter dan kantoorpanden - moet een hoogtepunt worden tijdens LF2018. De organisatie hoopt op zeshonderdduizend bezoekers.

