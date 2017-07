Regio dinsdag, 4 juli 2017

Aantal afhakers loopt terug bij Tjalling Koopmans Hurdegaryp - Het aantal leerlingen dat na de onderbouw vertrekt bij het Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp, ligt dit jaar waarschijnlijk aanmerkelijk lager dan vorig jaar. Directeur Suzan Polet laat desgevraagd weten dat de terugloop dit jaar naar verwachting zal meevallen. De school voor zogenoemd persoonlijk onderwijs werd in 2013 geopend. Het Tjalling Koopmans College begon in 2013-’14 met tachtig leerlingen. Dit schooljaar (2016-’17) waren nog slechts 56 van die tachtig leerlingen overgebleven in het vierde leerjaar. Veel leerlingen waren de afgelopen jaren overgestapt naar een andere middelbare school. Vooral afgelopen jaar vertrokken veel van deze lichting scholieren: zestien. Volgens directeur Polet heeft het hoge percentage vertrekkers te maken met de regel dat leerlingen bij het Tjalling Koopmans in de bovenbouw per se een ‘dubbel profiel’ moeten kiezen: ofwel alfa (een combinatie van de profielen cultuur en maatschappij en economie en maatschappij) ofwel bčta (natuur en techniek en natuur en gezondheid). Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 4 juli.

