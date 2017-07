Regio dinsdag, 4 juli 2017

School wordt veel leuker met De Hūnekop Leeuwarden - Het lied Ons Friesche land van feestpunkband De Hūnekop schalt meerdere malen door het klaslokaal. Op den duur heb je de hele tekst kunnen ontcijferen en blijven de flarden in je hoofd hangen. ‘Ons Friese land, daar woon ik graag. Het is een lang lang lang lang eind van Den Haag.’ De 29 vmbo-leerlingen uit de klassen TTA en TTB van Piter Jelles YnSicht in Leeuwarden hebben in groepjes allemaal een videoclip bij het nummer gemaakt. Ook bouwde ieder groepje een website voor de band, maakten ze in de techniek-werkplaats een promotieproduct en bedachten en bereidden ze in de kookles een hapje dat bij de band past. Echt een Ynsicht-project, legt docent Thiadmer de Witte Hoogeveen uit. De basis- en kaderleerlingen volgen het profiel Dienstverlening & Producten. Twaalf weken hebben ze bij vier verschillende vakken aan het project gewerkt. ,,Dit is it moaiste projekt datst hawwe kinst. Se wurkje no net mear foar my, mar foar in echte opdrachtjouwer fan būten. Sa hat it betsjutting wat se dogge. Learlingen moatte motivearre wurde, dat bart as Emiel foar de klasse stiet. Mūsstil wiene se.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 4 juli.

