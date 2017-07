Regio dinsdag, 4 juli 2017

Te weinig animo voor havo XL in Fryslân Leeuwarden - De christelijke scholengemeenschap Comenius ziet af van de opening van de nieuwe locatie Quintus in Leeuwarden. Het aantal aanmeldingen voor de nieuwe ´havo XL’-opleiding is veel te laag. Bij Quintus moest de nadruk liggen op kunst en cultuur, waarbij naast het reguliere havo-programma extra nadruk zou liggen op bijvoorbeeld fotografie, muziek en multimedia-design. Het zou een voor Fryslân uniek concept worden. In oktober zei Comenius-directeur Hans Wildeboer nog dat hij hoopte te kunnen beginnen met 175 leerlingen. Dat aantal blijkt bij lange na niet te zijn gehaald: er meldden zich slechts zestien kinderen aan. Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 4 juli.

