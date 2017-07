Economie dinsdag, 4 juli 2017

Melkveehouders zetten streep door ganzenakkoord Melkveehouders hebben volgens de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) onvoldoende mogelijkheden om de groeiende ganzenpopulatie te bestrijden. Omdat andere partijen zich niet aan de afspraken houden, staan ze met de rug tegen de muur, aldus NMV. De vakbond heeft gisteren laten weten zich terug te trekken uit het ganzenakkoord dat mondeling met de provincie Fryslân en andere partijen eerder dit jaar is overeengekomen. In het akkoord is voor de komende jaren geregeld wat de mogelijkheden zijn van opvang van de dieren in natuur- en foerageergebieden en ander boerenland. Ook is geregeld wat de vergoedingen zijn voor schade die de dieren aanrichten en wat de mogelijkheden zijn om overlast te bestrijden en ganzen af te schieten. Veel meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 4 juli

