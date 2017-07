Regio maandag, 3 juli 2017

Staatsbosbeheer plant bloemen tegen jeukrups Leeuwarden - Staatsbosbeheer Fryslân zet dit jaar als experiment bloemen in ter bestrijding van de eikenprocessierups. De organisatie hoopt met de bloemen voor meer natuurlijke vijanden voor de rups te zorgen. De eikenprocessierups is in opkomst in Fryslân. Boswachter Henk-Jan van der Veen schrijft in zijn blog dat de rups op steeds meer plekken te vinden is. ‘De dieren profiteren duidelijk van het warmer wordende klimaat’, aldus Van der Veen. Staatsbosbeheer probeerde de beestjes de afgelopen jaren onder meer mechanisch weg te zuigen. Dit voorjaar kwam daar een experimenteel middel bij. Samen met zaadleverancier de Cruydt-Hoeck uit Nijeberkoop is een speciaal bloemenmengsel ontwikkeld. Daarin zitten onder meer schermbloemige planten. Veel natuurlijke vijanden van de rups vliegen vooral op deze planten. ‘Hoe meer biodiversiteit, hoe meer natuurlijke vijanden en hoe groter de kans op natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups’, schrijft Van der Veen. Natuurlijke vijanden van de ‘jeukrups’ zijn onder meer sluipwespen, gaasvliegen, sommige soorten van het lieveheersbeestje, kevers, en roofwantsen. Staatsbosbeheer heeft dit voorjaar drie locaties geplagd en ingezaaid, bij de Spokeplas bij Noordwolde, Landgoed Oranjewoud en speelbos Sparjebird in Hemrik. Vorige week bezocht Van der Veen die locaties voor het eerst sinds de bloemen waren geplant. Eikenprocessierupsen waren er niet, maar dat komt nog niet door de bloemen. Daarvan zijn slechts enkele kiemplanten zichtbaar. Volgens Van der Veen valt de overlast van de eikenprocessierupsen dit jaar nog relatief mee. Als de beesten worden aangetroffen langs wandel- en fietspaden en bosranden worden deze weggezogen. Aanraking van de brandharen van het dier kan leiden tot irritatie van de huid, ogen en luchtwegen.

