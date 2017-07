Regio zaterdag, 1 juli 2017

Topsport CTO Heerenveen in de problemen Heerenveen - Het Centrum voor Topsportontwikkeling (CTO) in Heerenveen komt 45.000 euro per jaar tekort op de begroting. Dat komt doordat NOC*NSF de bijdrage heeft verlaagd. Als gevolg van tegenvallende inkomsten uit de Lotto en door afhakende sponsors heeft de sportkoepel de afgelopen jaren moeten bezuinigen op topsportontwikkeling. De provincie Frysl‚n is al bijgesprongen met een eenmalige extra subsidie-uitkering van 15.000 euro. De gemeente Heerenveen is ook om een extra bijdrage gevraagd. Die gemeente draagt al structureel 35.000 euro bij. Topsport Noord - uitvoerder van het CTO - vraagt nu 20.000 euro extra voor dit jaar en eenzelfde bedrag voor 2018. Het college van B en W stelt de raad voor dat te geven. De bezuinigingen van NOC*NSF zijn dit en komend jaar te voelen in Heerenveen, waar vier CTO-programmaís zijn. Ook het relatief lage aantal topsporters is ongunstig, omdat het ministerie van VWS en NOC*NSF bijdragen per sporter. CTO Heerenveen heeft bij het programma inlineskaten 15.000 euro tekort op een begroting van 55.000 euro. Turnen kost 70.000 euro per jaar en daar ontbreekt 10.000 euro. Shorttrack heeft eenzelfde tekort op een begroting van 28.000 euro per jaar, het langebaanschaatsen komt ook 10.000 tekort op een totaal van 25.000 euro. Topsport Noord heeft al 1,5 fte in het eigen management wegbezuinigd en daar is de rek uit. B en W vinden dat het huidige aanbod van CTO Heerenveen niet verder mag worden uitgekleed. De CTO-accreditatie van NOC*NSF mag namelijk niet op de tocht komen te staan. Ook is het de bedoeling dat er meer programmaís naar Heerenveen komen zoals ijshockey, kunstrijden en bobsleeŽn. Het CTO draagt volgens onderzoek jaarlijks voor 1,6 miljoen euro bij aan de economie van Heerenveen.

