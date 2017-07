Regio zaterdag, 1 juli 2017

Grootste groene glastuinbouw in Sexbierum

Sexbierum - Tuinbouwbedrijf A.C. Hartman uit Sexbierum wordt overgenomen door het Belgische bedrijf The Fruit Farm Group (TFFG). De nieuwe eigenaar wil het bedrijf laten uitgroeien tot het grootste en duurzaamste glastuinbouwbedrijf van Nederland.

The Fruit Farm Group heeft kwekerijen in zes verschillende landen in Afrika, Europa en Zuid-Amerika en koopt met de groentekwekerij van Hartman voor het eerst een bedrijf in Nederland. De overname is voor grootaandeelhouder Hein Deprez - die ook de grootste aandeelhouder is van het beursgenoteerde bedrijf Greenyard, dat verse producten verwerkt - een kans om nog beter in te zetten op de biologische markt, waar Hartman met 40 à 50 miljoen euro omzet en 30 procent van het totale aanbod nu de grootste speler is.

Het bedrijf moet onder de vleugels van TFFG worden uitgebreid en verduurzaamd. Momenteel heeft Hartman 72 hectare glastuinbouwgrond. Dat wordt uitgebreid tot 110. De gronden hiervoor hadden de provincie Fryslân en de gemeente Franekeradeel tien jaar terug gekocht voor uitbreiding van glastuinbouwbedrijven, onder de noemer Waddenglas. ,,Het project kan nu worden afgerond”, aldus gedeputeerde Sander de Rouwe.

De nieuwe kassen zullen worden verwarmd middels geothermie, waarbij warm water op een diepte van drie kilometer uit de grond wordt gepompt en vervolgens terug wordt gespoten. Dit vergt een investering van 20 tot 25 miljoen euro. Om dit te realiseren, is subsidie aangevraagd via de regeling Subsidie Duurzame Energie (SDE+).

In de nieuwe kassen worden de tomaten, paprika’s en komkommers niet meer in de volle grond gekweekt, maar op natuurlijk substraat (zoals veen of kokos). Daarmee kunnen de kwekers jaarrond produceren. ,,Daarmee worden we ook aantrekkelijker als werkgever", aldus Deprez, die denkt dat de uitbreiding 150 tot 200 nieuwe banen oplevert. ,,Niet alleen productiewerk, maar ook werk voor hogeropgeleiden.”

Wim Hartman (71) blijft de komende vijf jaar aan als commissaris. Zijn zoon en dochter, die ook bij het bedrijf werken, blijven eveneens in dienst. Hoeveel geld er met de overname is gemoeid, wil hij niet zeggen. ,,Zeg maar: drie dozen bonbons.”

