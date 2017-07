Economie zaterdag, 1 juli 2017

Kooyenga wil verdubbelen

Dokkum - Na 23 jaar ondernemen heeft Romke Kooyenga het grootste deel van de aandelen in zijn Kooyenga Groep verkocht aan uitzendbureau Olympia Nederland. Het detacherings- en adviesbureau voor overheden, met kantoren in Dokkum en Breda, wil door de kruisbestuiving en samenwerking fors gaan groeien. Het werknemertal in Dokkum moet van 200 naar 500 in 2020.

,,Ik heb net het personeel ingelicht en er wordt positief gereageerd”, zei Romke Kooyenga gistermiddag. ,,Door het inbrengen van andere mensen, met een andere benadering, willen we verder groeien. Ik vond tweehonderd medewerkers wel genoeg, omdat ik managen gewoon niet zo leuk vind.” Door decentralisatie van rijkstaken is er meer werk. Kooyenga wil ook aanhaken bij grote gemeentelijke aanbestedingen die Olympia aankan.

Kooyenga heeft 60 procent van de aandelen verkocht en houdt de rest. Voor welke prijs, wil hij niet kwijt. De nieuwe bestuursvoorzitter heet per 1 september Just Zandhuis, Kooyenga wordt commercieel directeur en kan in die functie meer zijn ei kwijt. ,,Ik had drie opties. Doorgaan op dezelfde voet, het bedrijf voor heel veel geld verkopen en stoppen of, zoals nu is gebeurd, een deel verkopen en blijven. Ik denk dat dit het beste is voor het bedrijf en de werknemers”, aldus Kooyenga. ,,Ik kan me nu volledig richten op dat waar ik goed in ben. Ik blijf commercieel verantwoordelijk, coach de medewerkers en bewaak de cultuur die ons zo kenmerkt.”

De Kooyenga Groep wordt opgedeeld in drie kantoren. Naast Dokkum en Breda wordt nog een vestiging gezocht in de provincie Utrecht. ,,Kooyenga Noord moet in Dokkum groeien van 150 mensen naar 400 tot 500 in 2020. Dat zie ik wel zitten.”

