Regio vrijdag, 30 juni 2017

Voor elke woning biedt de duurzamehuizenroute een oplossing

Boornbergum - De duurzamehuizenroute begon vijf jaar geleden op de Veluwe. Het concept - een eigenaar zet de deuren van zijn duurzame huis open voor belangstellenden - sloeg vooral in Fryslân aan. De provincie telt de meeste deelnemers.

Zijn dak is haast een museum van zonnepanelen. De vijftien panelen beslaan vier generaties. Ecoloog Henk Jansen (55) uit Boornbergum is al ruim tien jaar bezig zijn huis uit 1971 waar hij sinds 2004 in woont, te verduurzamen. ,,Ons stroomverbruik is energieneutraal dankzij de zonnepanelen en een aantal aandelen in windenergie. Maar we hebben nog wel gas. Als de cv-ketel het begeeft kunnen we met een warmtepomp misschien van het gas af.”

Vanavond zet hij in het kader van de duurzamehuizenroute de deuren van zijn huis aan de Skeanewei 12 open. ,,Ik vind het leuk om mensen te vertellen hoe we het hier hebben aangepakt. Maar het is ook een beetje eigenbelang. Aan de vorige openhuizenroutes waaraan ik meedeed hield ik een aantal klanten over voor mijn ecologisch onderzoeksbedrijf.”

Duurzaamheid gaat bij Jansen verder dan een energieneutraal huis. ,,Wij hebben bijvoorbeeld ook een ondergrondse ton van 4500 liter voor regenwateropvang in de tuin laten ingraven. Het levert het spoelwater voor de wc en het water voor de wasmachine. Het betekent een besparing van zo’ n 70 procent op ons leidingwaterverbruik.”

Het huis van Jansen valt onder de thematour Duurzame jarenzeventig-woning. Volgens Gerard Simon van de Nationale Duurzame Huizenroute is de thematour een handig concept. ,,Eerst hadden we een algemene duurzamehuizenroute. Maar kant-en-klare oplossingen hoe je het beste je huis kunt verduurzamen zijn er niet. Bouwjaar, ligging en je eigen wensen en ideeën zijn daarvoor heel bepalend. Heb je een oud huis en wil je naar nul op de meter, dan kies je voor een tour met zo’n thema. Denk je aan de aanschaf van een warmtepomp dan zoek je zo’n type huis op.”

De eerste duurzame huizenroute was in 2010 op de Veluwe. ,,Ons adviesbureau kreeg het verzoek van de gemeente om iets rond duurzaamheid te verzinnen. Toen hebben we dit ontwikkeld. Eigenaren die hun huis hebben verduurzaamd inspireren zo weer anderen.”

Inmiddels is de huizenroute een landelijk fenomeen. Maar Fryslân is met zo’n zeventig deelnemers wel koploper, al hijgt Drenthe de provincie in de nek. ,,Die willen bij de volgende duurzame huizenroute op 4 en 11 november op honderd deelnemers zitten.”

In de vakantietijd liggen de thematours een paar maanden stil. Maar op 4 en 11 november zijn er weer tours. Ook buiten de open dagen kunnen belangstellenden informatie van bewoners van duurzame huizen krijgen. Simon: ,,Alle aangemelde huizen staan het hele jaar door per thema op onze website www.duurzamehuizenroute.nl. Je kunt dan zoeken welk huis het meeste weg heeft van je eigen woning en per mail met de bewoners in contact komen.”

Henk Jansen heeft wel ontdekt dat het verduurzamen van een jarenzeventighuis zijn grenzen heeft. ,,Je kunt met allerlei technieken heel ver komen. Maar mijn droom is een nieuw huis bouwen en dan van leem en stro. Wanneer je begint met een huis dat haast geen energie verbruikt, is het energieneutraal worden een stuk makkelijker.”

Reacties: