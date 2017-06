Economie vrijdag, 30 juni 2017

Plastic verpakkingen straks op Ecopark De Wierde gesorteerd

Heerenveen - Al komende maand start de bouw van de kunststofsorteerinstallatie op Ecopark De Wierde in Heerenveen. De drie betrokken partijen, waarvan afvalverwerkers Omrin en HVC de grootste investering doen en de coöperatie van afvalverwerkers en overheden Midwaste een klein deel bijdraagt, verwachten in de zomer van volgend jaar met het sorteerwerk te beginnen. Het moet leiden tot vijf soorten granulaatkorrels waar weer nieuwe producten uit gemaakt kunnen worden.

,,Het aandeel van plastic in de totale afvalberg is laag, maar de urgentie om het te verwerken is hoog”, zegt Omrin-woordvoerder Jelmar Helmhout. ,,Er ligt in Nederland nog een bult met niet verwerkt kunststofafval waar geen capaciteit voor is om te sorteren. Wij brengen ons plastic nu ook nog naar Duitsland. Met de bouw van een eigen kunststofsorteerder kunnen we de kringloop in Nederland verder sluiten.”

Op dit moment wordt er in Wijster en Rotterdam al kunststofafval gesorteerd voor verdere verwerking. Omrin schat in dat er na het in werking stellen van ‘Heerenveen’ - vergelijkbaar in grootte als de andere twee - geen kunststofafval meer naar het buitenland hoeft.

De betrokken partijen hadden overigens al langer plannen voor deze fabriek, maar verder dan haalbaarheidsstudies en het opstellen van businesscases kwam het niet. Voor het Ecopark is gekozen omdat er al veel ervaring is met het nascheiden van afval op de recyclinglocatie van Omrin.

Nog meer banen

Helmhout laat weten dat er al gesprekken lopen met een kunststofverwerker voor het bouwen van een fabriek op het Ecopark. Ook de gemeente Heerenveen is daarbij betrokken. Die productielocatie zou nog eens tientallen banen moeten opleveren. Het plastic moet terechtkomen in onder meer straatmeubilair, afvalbakken, walbeschoeiing en roosters. Omrin investeert zelf in start-ups die andere, nieuwe producten voor de korrels granulaat verzinnen.

Het plastic afval van de zeventien Friese en drie Groningse gemeenten waar Omrin voor werkt, kan in Heerenveen terecht. Net als dat van de gemeente Schiedam via Omrins zusterbedrijf Irado. Ook de 46 gemeenten van HVC, vooral in Noord-Holland, zullen kunststof leveren evenals de bij Midwaste betrokken afvalbedrijven en gemeenten.

Het plastic gaat eerst door een bestaande recyclinginstallatie om gescheiden te worden van het andere afval. Dat gebeurt nu al. Het zogenoemde hardzachte plastic - zoals flacons voor wasmiddel - zal er daarna nog met de hand uitgehaald worden. Via technieken als infrarood en door sortering op basis van gewicht maakt de kunststofsorteerinstallatie er daarna vijf plastic stromen van. Die hebben verschillende eigenschappen. ,,De kwaliteit van de stromen moet op orde zijn. Het moet zo puur mogelijk, met zo min mogelijk vervuiling. Die mag niet meer dan 3 tot 5 procent zijn.”

De vijftig functies die moeten worden ingevuld om de kunststofsorteerfabriek draaiende te krijgen, variëren van hoog- tot laagopgeleid werk. Zo is er een bestuurder voor de nieuwe divisie nodig, maar ook operators, onderhoudsmonteurs en sorteerders.

