Regio donderdag, 29 juni 2017

Friese tak Reddingsbrigade vreest uittocht Leeuwarden - De Nationale Reddingsvloot blijft bestaan, maar bij de Friese tak van de Reddingsbrigade heerst een dubbel gevoel. De brigade vreest een uittocht van vrijwilligers nu het takenpakket afgeslankt wordt. Landelijk heerste gisteren vooral tevredenheid, toen duidelijk werd dat er een oplossing is gevonden voor de Nationale Reddingsvloot. De Nederlandse Veiligheidsregio’s en de Reddingsbrigade bereikten een akkoord over de opzet en financiering voor een nieuwe Reddingsvloot, die opgeroepen wordt bij grote nationale waterrampen. Dat was nodig omdat het ministerie van Veiligheid en Justitie besloot de boten van de Reddingsbrigade per 2018 niet meer te financieren. De oplossing verschilt per Veiligheidsregio. Er komen landelijk 22 reddingsgroepen, met elk vier varende eenheden. Tien groepen, vooral in gebieden met weinig water, worden gevormd door de huidige Reddingsbrigade. Bij vijf werken de brandweer en de brigade samen, en zes reddingsgroepen worden volledig door de brandweer geleverd. De Reddingsbrigade heeft nu 83 varende eenheden. Ze houdt er 55 over; de brandweer levert de overige eenheden. In Fryslân neemt de brandweer de nationale hulpverleningstaak van de brigade over. Eerder dit jaar werd al bekend dat Veiligheidsregio Fryslân de boten van de zes Friese stations (Stiens, Leeuwarden, Lemmer, Weststellingwerf, Drachten en Heerenveen) niet overneemt. De nationale taak wordt uitgevoerd met eigen materieel. De landelijke opluchting ten spijt is de Friese afdeling van de Reddingsbrigade niet blij met de oplossing. Volgens regiovertegenwoordiger Dennis Bekius valt veel expertise weg als de Friese brigades straks geen vaartuigen meer hebben. ,,De hulpverleningstaak bij bijvoorbeeld overstromingen kunnen we niet meer doen, terwijl onze vrijwilligers daar goed voor getraind zijn. Dat is zonde.” De vijf vaartuigen, die de Friese stations in bruikleen hebben bij de landelijke Reddingsbrigade, worden verdeeld over stations elders in het land. Het is niet ondenkbaar dat de zes Friese stations helemaal van het water verdwijnen. Naast hulpverlening bij rampen doen de redders ook de begeleiding van evenementen als het skűtsjesilen en sinterklaasintochten. ,,Dit jaar kunnen we dat nog doen, maar vanaf volgend jaar wordt het een hele uitdaging. De stations kunnen proberen zelf een vaartuig te regelen, maar anders kunnen we ook die taak niet meer doen.” Meer hierover in de papieren krant van 29 juni 2017

