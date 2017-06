Regio donderdag, 29 juni 2017

Armoede los je niet op met de voedselbank

Wâlterswâld - Wil je mensen uit de armoede halen dan zul je ze daar zelf op moeten aanspreken, vindt Grietje Nauta van adviesbureau Lang & Gelukkig. ,,Regelingen voor armen buitelen over elkaar heen. Mensen weten nauwelijks waar ze recht op hebben. Maar vraag aan de mensen zelf wat ze nodig hebben om sociale uitsluiting te bestrijden.”

Nauta organiseerde de expertmeeting Armoede en sociale uitsluiting, die gisteravond in Wâlterswâld werd gehouden voor professionals en vrijwilligers van Schiermonnikoog en de DDFK-gemeenten (Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwerderadiel en Kollumerland) die bij deze problematiek zijn betrokken. Daar vertelde ervaringsdeskundige Heidi van der Laan hoe het haar is gelukt om uit de vicieuze cirkel van generatie-armoede, die overgaat van ouders op kinderen, te ontsnappen. Zij volgde een opleiding en is nu zelf armoedecoach.

,,Je kunt nog zulke fijne buren hebben en kunnen aankloppen bij de voedsel- en kledingbank, zonder structurele veranderingen zijn die mensen echt niet geholpen.”, weet Nauta. ,,Alleen als hulpverleningsinstanties de handen ineenslaan en de mensen in beweging krijgen kun je aan een oplossing werken.”

Een van de grote veroorzakers van armoede is schuld. Het schuldenprobleem in Nederland is volgens Nauta enorm. ,,Exacte cijfers van de DDFK-gemeenten zijn er niet. Maar de schuldenlast van mensen met schulden in Nederland is gemiddeld 42.000 euro. En dan gaat het om 30 procent van mensen met schulden. De rest is buiten beeld.”

Die schulden zorgen er ook voor dat overheden meer geld kwijt zijn aan hulp voor die mensen. De afgelopen vier jaar stegen die kosten in de DDFK-gemeenten met 200 procent.

Een groot deel van die schulden ontstaat volgens Nauta niet door onverantwoorde aankopen, maar door een opstapeling van boetes en aanmaningen en incassobureaus die aan de deur staan. Door deze groep mensen in een zo vroeg mogelijk stadium in het oog te krijgen, kunnen volgens haar veel problemen worden voorkomen. De DDFK-gemeenten werken aan een integrale en preventieve aanpak van de schuldenproblematiek in Noordoost-Fryslân.

