De Friesland moet reserves aanspreken Leeuwarden - De Friesland Zorgverzekeraar heeft in 2016 naar eigen zeggen 83 miljoen euro moeten bijleggen uit de reserves om aan het eind van het jaar op nul uit te komen. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de grootste zorgverzekeraar van Fryslân, die gisteren zijn gepresenteerd. In 2016 besloot De Friesland de stijging van de premies te matigen om de klant niet op al te hoge kosten te jagen, maar moest daarvoor wel in eigen buidel tasten. Toen ging de verzekeraar er nog vanuit dat niet meer dan 68 miljoen uit eigen middelen zou moeten worden bijgepast. De premie nam toen toe met (voor de polis die het populairst is) 4,55 per maand. Dat zou dus een hoger bedrag zijn geworden als De Friesland niet zelf had bijgepast. In 2016 zijn er echter ruim 42.000 verzekerden bijgekomen, meer dan gedacht, zodat er ook meer bijgepast moest worden. De Friesland kwam uit op 621.000 verzekerden. Dit jaar zijn er weer minder, omdat klanten zijn overgestapt naar andere verzekeraars. Die precieze cijfers worden later bekend. Na optellen en aftrekken van alle kosten en baten komt De Friesland uit op een verlies van 3,2 miljoen euro over 2016. Sinds 2016 valt het aanvullende deel van de zorgverzekeringen van FBTO ook onder de Divisie De Friesland (de basisverzekering van FBTO viel daar al eerder onder). FBTO draaide een veel forser verlies: 52,6 miljoen. Volgens financieel directeur Steven Hofenk komt dat onder meer doordat er veel nieuwe klanten zijn gekomen die gebruik maakten van de vergoeding voor gezinsplanning. ,,Veel baby’s zijn op de intensive care behandeld. De moeders verblijven dan ook in het ziekenhuis. Dat zijn niet-voorzienbare zorgkosten.” Ook zijn in 2015 de vergoedingskosten van FBTO ,,door een rekenfout" verkeerd ingeschat, wat in de begrotingen voor 2016 en 2016 heeft doorgewerkt en waardoor er ook een tegenvaller van 42 miljoen op de balans is komen te staan. ,,Met de kennis van nu is de premie bij FBTO de laatste jaren dus te laag geweest.” FBTO voldeed niet meer aan de wettelijke normen voor solvabiliteit. Door via een achtergestelde lening 20 miljoen over te hevelen van De Friesland naar FBTO is dat gerepareerd. De laatste jaren heeft FBTO 67 miljoen bijgelegd om de premiestijging te beperken. Voor dit jaar verwacht Hofenk zestig miljoen uit eigen middelen te moeten bijpassen bij de premies voor De Friesland, en dertig miljoen bij die van FBTO. FBTO had in 2016 385.000 verzekerden.

